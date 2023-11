A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum pusztaszabolcsi iskolájában gálaműsorral, helytörténeti kiállítással, könyvbemutatóval, állófogadással és bállal ünnepelték a kerek évfordulót.

A 16 órától kezdődő eseményen részt vett dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum részéről Pocsainé Varga Veronika főigazgató, Piros Mariann kacellár, Schön-Kratzmajer Beatrix a Dunaújvárosi Vizsgaközpont vezetője, Simonné Zsuffa Erzsébet polgármester, dr. Egyed Péter alpolgármester, valamint az intézmény örökös tantestületének tagjai és a jelenlegi pedagógusi és alkalmazotti közösség, a helyi és partner intézmények vezetői és az iskola diákjai is.

Elsőként Rozner Éva 12. évfolyamra járó diák kifejező tolmácsolásában hallgathatta meg az ünneplő közönség a Szeretni jöttem című dalt, majd a gála háziasszonya, Kudelich Éva tanárnő vette át a szót és kalauzolta az egész műsorfolyam során a hallgatóságot. A programban megelevenedett az iskola története, amely- mint elhangzott- nem csupán egy tanintézmény, hanem híd a pusztaszabolcsiak számára a jelen és a jövő között.

Köszöntő beszédek

A folytatásban dr. Mészáros Lajos köszöntötte a résztvevőket. Beszédében kifejtette, hogy régóta figyelemmel kíséri az iskola működését, amely olyan családias hangulatú közösség, ahol magas színvonalú munka folyik évtizedek óta. A képviselő után Pocsainé Varga Veronika lépett a tornateremben kialakított színpadra. A főigazgató egyebek mellett elmondta, hogy a szakképzési centrum hat intézménye összetartó csapatként működik és születésnap esetén hagyományosan felcsendül a Boldog szülinapot című Halász Judit dal, amelyek alól a pusztaszabolcsi esemény sem lehet kivétel. Így a főigazgató asszony megénekeltette a közönséget.

Fotó: DH

Ezt követően Simonné Zsuffa Erzsébet Pusztaszabolcs város polgármestere lépett a színpadra, majd Mátyás Julianna az iskola igazgatója is köszöntötte a vendégeket. Beszédében felelevenítette az iskola gazdag és mint hangsúlyozta, kihívásokkal és sikerekkel, ugyanakkor tanulságokkal járó történelmét.

Ezek után Czöndör Mihályné, Kati néni az iskola egykori emblematikus tanárának visszaemlékezése, aki Bartókné Piller Magdolnával közösen- mint a helyi hagyományőrző civil szervezet vezetői- adták át az Érték-kőr elnevezésű díjat az iskola alkalmazotti közösségének, amelyet Mátyás Julianna igazgató asszony vett át.

Elismerések

A program folytatásában köszöntötték az örökös tantestületi tagokat, Molnár Gézát az iskola legelső évfolyamának diákját. Elismerést vehetett át Végh Kornél és Tánczos Krisztina is, akik egykor diákjai, ma már -mindketten 34 éve- tanárai az iskolának. Szintén kiemelték Nagy Tímeát, aki jelenleg tanárként, igazgatóhelyettesként- e rendezvény egyik főszervezőjeként is- tevékenykedik, de középiskolás évei is az iskolához kötik. Elismerésben részesült Csányi Kálmán, akit a tantestület örökös tagjává választották és Török Mária, aki példamutató munkájáért Pro schola díjat kapott.

Fotó: dr. Mészáros Lajos FB-oldala

A továbbiakban a 60. évforduló alkalmából megjelent kiadvány -amely az Emlékdoboz címet kapta- részleteiről beszélt az igazgató asszony és kezdetét vette az ünnepség kötetlenebb része, ahol állófogadáson, kiállításon és bálon is részt vehettek az érdeklődök.