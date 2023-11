Mint arról korábban már beszámoltunk Kulcs Község Önkormányzata a jelentős lakossági igényt felölelő kérdést kiemelt fontossággal kezeli. A közelmúltban Jobb Gyula polgármester rendhagyó kezdeményezéssel állt elő, a környékbeli települések polgármestereit, jegyzőit, rendőrségi vezetőit és egy nagy tapasztalattal rendelkező önkormányzati rendészeti szakértőt hívott településünkre közös egyeztetésre. A meghívott szakértő, Hermann Gábor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi karán végzett, okleveles biztonsági szervező, és településbiztonsági menedzser. 2022 közepéig a Biztonság Technológiák Nemzeti Laboratórium településbiztonsági kutatási területet vezette, jelenleg pedig rendészeti vezetőként dolgozik Pátyon, ahol egy önálló közterület-felügyelet működik, de számos más településen is közreműködött a közterület-felügyelet kialakításában. A pátyi mintát az „Integrált Önkormányzati Rendészti Modellt” azóta már több szomszédos és távolabbi település is átvette.

A szakértőt ezúttal a képviselő-testület tagjaival történő egyeztetésre hívták Kulcsra, és nem érkezett üres kézzel. Az általa kidolgozott, a közterület-felügyelet, más néven önkormányzati rendészet, létrehozásához szükséges módszertani ajánlással érkezett. Ez tartalmazza az önkormányzati rendészeti szervezet létrehozásának jogszabályi kereteit, a rendészeti feladatot ellátó személy foglalkoztatásának személyi, tárgyi és infrastrukturális, továbbá a szervezet létrehozásának és fenntartásának anyagi feltételeit, de a feladatot ellátó személy kompetencia követelményeit is.

A fentiek mellett a Kulcs Községi Önkormányzat közterület-felügyeletének, szakszerű és jogszerű működési feltételrendszerének létrehozását támogató településbiztonsági menedzsment feladatok ellátásához szükséges szakértő tanácsadói ajánlatot is letett a képviselő testület elé, amely magában foglalja a közterület-felügyelet kialakítására vonatkozó ütemtervet. Hermann Gábor a megbeszélés során a következőket mondta el:

– Az elmúlt közel három év alatt komoly eredményeket értünk el. Páty úgynevezett „Mintatelepülés” lett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen létrejött Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium keretében végzett településbiztonsági fókuszú kutatás-fejlesztési és innovációs programban, továbbá 2021 évben az önkormányzatunk első helyezést ért el a Belügyminisztérium és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által kiírt, „Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok” programban, ahol az „Integrált Önkormányzati Rendészti Modellt mutattuk be, amelyet elsőként alkalmaztunk Pátyon.

A bemutatkozás és tájékoztatás után több kérdés is felmerült a jelenlévők részéről pro és kontra, melyekre első kézből kaptak választ a település vezetői.

– A közterület-felügyelő nem a rendőrség alternatívája, de fontos kiegészítője. A helyi „seriff” puszta jelenléte is növeli a lakosság szubjektív biztonságérzetét és pozitív társadalmi visszajelzést eredményez. A közterület-felügyelők hivatalos személyként, hatóságként rendkívül sokrétű és összetett rendészeti, hatósági feladatokat jogosultak a település közigazgatási határain belül ellátni. A feladataik teljesítéséhez gyakorolható hatásköreik lehetőséget biztosítanak számukra: igazoltatásra, figyelmeztetés alkalmazására, helyszíni bírság kiszabására (a járművezető távollétében is), szabálysértési feljelentés vagy közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezésére, jármű megállítására és feltartóztatására, jármű, ruházat, illetve csomag átvizsgálására, épület, építmény, terület lezárására, személyes szabadságot korlátozó intézkedés megtételére, kényszerítő eszközök alkalmazására (testi kényszer, vegyi eszköz (könnygáz szóró spray), rendőrbot, illetve kézbilincs, valamint szolgálati kutya alkalmazására. Ezek mellett önkormányzati rendeletekkel még egyéb hatáskörrel is felruházható a helyi igényekhez igazodva – mondta el Hermann Gábor.

Az egyeztetés végén a képviselő-testület jelenlévő tagjai, Jobb Gyula polgármester, Fekete György alpolgármester, Deák Ibolya, Posch János és Oberrecht Tamás önkormányzati képviselők, rendkívüli ülés keretében egyhangúlag elfogadták a közterület-felügyelet kialakítására vonatkozó ütemtervet tartalmazó szakértő tanácsadói ajánlatát. Ez azt jelenti, hogy jövő év áprilisában akár munkába is állhat a helyi seriff.