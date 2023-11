A rutinos buliba, vagy más közösségi eseményekre érkezők, a résztvevők számát elsőként a parkoló autók mennyiségéből próbálják megsaccolni. Ezúttal a gonosz hideg szél és záporok dacára, minden hely elfogyott a könyvtár előtti parkolóban. Jó jel volt - és mi sem hiányozhattunk. Kezdjük a beszámolónkat egy személyes üzenettel!

A megnyitó

Fotó: Balogh Tamás

Kedves Katica!

A bálodban jártunk Előszálláson péntek este. Az álmunk egybeforrt tiéddel, mert hiszünk a sikeredben. Nem jótékonykodni, hanem segíteni mentünk. Fogadd jó szívvel! Visszavárunk!

A Katica

A bál főrendezői nagyon izgultak

Bórné Kapás Renáta, mint ötletgazda, talán élete legizgalmasabb hetét élte meg a bál előtt.

- Nem is gondoltam, hogy mekkora terhet jelent egy ilyen esemény megrendezése, de megérte. Egyébként is egy izgulós típus vagyok, de most lassan immunissá váltam, annyi minden történt körülöttem az előző napokban.

Bor Gábor és Eper Roland

Fotó: Balogh Tamás

Ma este azért szorítottam, hogy minél többen jöjjenek el, hogy a személyes részvételükkel biztosítsák a segítő szándékukat. Hál’ Istennek még nem volt ilyenben részem, de a Katicáért, akivel már húsz éve vagyunk barátságban, megérte ezt bevállalni. Jól döntöttem, hogy fölvállaltam, hiszen mindent összesítve, 1.980.000.- Ft-ot tudtunk összegyűjteni a barátnőnk számára! Boldog vagyok miatta.

Szloboda Rauf Kornélia számára nem újdonság a báli forgatag sok vendége, hiszen a többi napokon, a helyi Bisztró csapatával szolgálja ki őket. Elmondta:

- Nagyon fontos ez a mai bál a számunkra, mert a legjobb barátnőnk megsegítésének érdekében szerveztük meg. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy sikeresen összejöjjön. Sok támogatást kaptunk, amit neki fogjuk átadni. Elégedett vagyok a rendezvényünkkel.

A Farkas család

Fotó: Balogh Tamás

Garanciát jelentettek a jó hangulatra

Az esemény első támogatója a Szamaras zenekar volt. A legnagyobb garanciát nyújtották arra, hogy ez egy jó hangulatú bál lesz. Horváth Csabától a vezetőjüktől ezt hallottam:

- Nem volt kérdés, hogy csatlakozzunk-e. Szívesen támogatjuk azokat az eseményeket, amik jó cél érdekében szerveződnek. A mi szívünket is megfogja, amikor valaki nehéz gondokkal küzd. Ismerve környéken élőket, azt mondhatom, hogy a sava-borsa megérkezett a bálunkba. Szeretnek és tudnak is kulturáltan mulatni és táncolni, öröm nekik muzsikálni. Mi a jó ügy érdekében ajánlottuk föl a muzsikánkat, amit a közönség szívesen ki is használt. Reméljük, hogy minden résztvevő hozzájárulása szép eredményt hoz, a Katica jó hasznát veszi és a gyógyulása után visszatér közénk!

A Szamaras zenekar (balról-jobbra) Horváth Csaba, Firko János, Farkas Norbert

Fotó: Balogh Tamás

Barátsággal beszélgettek:

Bor Gábor:

-Nekünk ez egy igazi családi esemény, hiszen a feleségem, Borné Kapás Renáta vette a kezébe a bál megrendezését. Az én szerepem a segítőé volt, amit lehetett – és tudtam megtettem a siker érdekében. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan összejöttek, és barátságos hangulatban töltöttük az esténket egy jó cél érdekében.

Szólt a nóta

Fotó: Balogh Tamás

Eper Roland:

-Ez egy jó kis bál, remek zenekarral és kedves vendégekkel, de nem mulatni, hanem segíteni jöttem. Megtisztelőnek érzem, hogy egy ilyen eseményen képviselhetjük a ZOO Előszállást. Sokan vicceskedve lépnek hozzám, hogy Jamal az új kétpúpú tevénk után érdeklődjenek. Ilyenkor hamar elmondom a róla szóló jó híreimet, és azt is, hogy ő nem egy fázékony jószág. Utána már magánemberként beszélgetünk tovább.

Az egész családjával érkezett Farkas László a környék meghatározó zöldségese. Igaz, hogy dunaföldvári lakos, de akár egy előszállási, részt vesz a helyi közéletben. Hangsúlyozta:

- Most már lassan tíz éve ide is tartozok, megismertük egymást az előszállásiakkal és a környékbeliekkel. Általában ismerem az itt zajló eseményeket, és ahol tehetem, szívesen segítek a magam eszközeivel.

A Katicát is személyesen ismerem, nagyon sajnálom, hogy ilyen nehéz helyzetbe került. Nem lehet itt mást tenni, mint a mielőbbi gyógyulása érdekében minél többen mellé kell állnunk. Ezért aztán családostól érkeztünk a lányommal és a feleségemmel, a fiam pedig a zenekar dobosaként.

Jó érzéssel tölt el, hogy ennyi jó ember jött össze erre az alkalomra. Úgy látom, hogy mindenki átérzi a Katica helyzetét és ezért, bár kellemesen szórakozik itt a bálban, de nem engedi el magát túlságosan.

Szabó Móni és Suplicz Mihály

Fotó: Balogh Tamás

Most civilként érkeztek

Suplicz Mihály a térség néptáncos világának számos kitüntetéssel elismert alakja a párjával, Szabó Mónival érkezett a bálba. Elsőként ó nyilatkozott nekünk:

- Szerintem ma a táncvirtuóz jelent meg én velem a bálban, így aztán hozzám fogja igazítani a lépéseit, hiszen ma is táncra fogunk perdülni! Rajongok a táncért és ezért minden alkalommal élményt jelent a számomra. Nézni is szeretem, amikor például a szerelmem táncol. Egyébként külön tudom választanai a táncművészt a mindenki által ismert nagyon szimpatikus polgári személytől. Az utóbbiba szerettem bele. (Mondta el egy szuszra és kacagva a gondolatait.)

Suplicz Mihály a hozzá illő komolysággal beszélgetett velünk:

- Részünkről minden rendben van, fölkészülten érkeztünk ebbe a bálba. Biztos, hogy lesz kedvünk a tánchoz, mert a Szamaras zenekar különösen a kedvemre való módon muzsikál és mára már azt mondhatom, hogy jó munka kapcsolatban is vagyunk egymással.

Hogy mi hozott ide bennünket? Aggódunk Katica miatt, és ezzel a részvétellel szeretnénk támogatni a gyógyulását. Több irányból is ismerjük őt, egyrészt a táncos berkekből, másrészt a csodálatos kézműves munkásságáról is. Az már csak természetes, ha egy ilyen felhívással találkozunk, akkor mese nincs, tennünk kell valamit a rendelkezésünkre álló módon!