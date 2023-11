Jakab Elek Szombathelyen született és kezdett futballozni, főiskolásként került Pécsre, majd onnan Dunaújvárosba. Az NB I-es csapatban súlyos sérülés miatt nem mutatkozott be, a Papírgyár NB III-as együttesében fejezte be játékospályafutását, közben már edzősködött is az utánpótlásban. 1989-ben lett a másodosztályú Dunaferr edzője, három éven át irányította a piros-fehéreket, később is többször visszatért az acélgyáriak kispadjára, utoljára két éve vezette az együttest. A Fejér Vármegyei Labdarúgó Szövetségben egy évtizede tagja a szakmai bizottságnak, korábban, a megyei futballszövetségek központosítása előtt szakmai igazgatóként tevékenykedett, hozzá tartozott az alapfokú edzőképzés, valamint a Bozsik program. Két éve nem edzősködik, de nem zárkózik el a lehetőségtől, ha megfelelő ajánlatot kap.