Idén már harmadszor találkoztak, az időjárás is melléjük állt hiszen szombaton egész nap esett az eső, de vasárnap verőfényes napsütés mellett tudtak gyönyörködni autóikban. A rendezvényre Békéscsabáról, Győrből is érkeztek, de a helyiek is képviseltették magukat. Az autósok most sem érkeztek üres kézzel, nyáron a Szepessy Lócsy Angéla által vezetett Törpi Bölcsi kölyök cica és madárfióka-mentő egyesületet támogattak. Az évzáró találkozó támogatottja pedig a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet volt.

- A közösségünk tagjai nagyon fontosnak tartják, hogy ha már találkozunk akkor mindig egy jó ügy érdekében is tegyük. Az idei első találkozó, melyet májusban tartottunk az ismerkedésről szólt, hogy végre ne csak a virtuális térben beszélgessünk – mondta lapunknak a dunaújvárosi Varga István, aki a közösség oszlopos tagja, a találkozó aktív résztvevője.

Fotó: Szentes Kitti

- A májusi összejövetelen már igazi családias légkör uralkodott, sokan el is jöttek az ország számos pontjáról. Az adományozás is nagyon jól sikerült, a Törpi Bölcsi cicamentő szervezet több hétre elegendő konzervvel, táppal gazdagodott – folytatja Varga István.

-Az évzáró találkozónk is hasonlóan sikeres volt, mint az előző. Készítettünk egy adománydobozt és a felajánlott pénzösszeget bele lehetett dobni. Majd a kórházzal történt egyeztetés után dr. Jobbágy Lajos főigazgató úrnak átadtuk a dobozt és büszkén mondhatom, hogy szép összeget sikerült összegyűjtenünk. Külön köszönet illeti közösségünk néhány oszlopos tagját, akik nélkül ez nem valósulhatott volna meg, Gut Andrást, Tripe Lajost és Zecher Dánielt – zárta gondolatait Varga István.

Fotó: Szentes Kitti

A nap baráti beszélgetésekkel, egymás autóinak megcsodálásával, illetve közös fotók készítésével telt. A jövő évre vonatkozó tervek is előkerültek, természetesen ismét lesz találkozó, de azt már két naposra tervezi az autós közösség, különböző programokkal színesítve, hogy akik csak nézelődni jönnek, ők is találjanak kedvükre való elfoglaltságot. A helyszín, pedig annyira megtetszett mindenkinek, hogy ismét a dunaújvárosi szabadstrand lesz.