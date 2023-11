A keddi megmérettetésre 7. és 8. évfolyamos diákokból álló csapatok jelentkezését várták. A versenyen végül városi és környékbeli iskolákból egyaránt érkeztek versenyzők, egyebek mellett Százhalombattáról, Rácalmásról és Mezőfalváról is, így összesen 15 csapattal startolt el az izgalmas feladatokkal színesített vetélkedő, amellyel az intézmény Gloszik Pál – az iskola fiatalon elhunyt informatika szakos tanára – előtt tiszteleg.

Amint azt Szemenyei István, a Rudas iskola igazgatója elmondta, a verseny a szórakoztatás mellett pályaorientációs célt is szolgál, hiszen a versenyen harcba szálló diákok a játékos délután során a technikummal is megismerkedhetnek. A „GPSZ” informatikai vetélkedő így egyben egy többrészes versenyfolyam nyitánya is volt. Az öthetes programsorozat alkalmával az intézmény különböző tudományterületeket érintő megmérettetésekre várja az általános iskolák végzős diákjait. Az elkövetkezendő hetekben matematika versenyen, közgazdasági vetélkedőn, valamint turisztikai és idegen nyelvi versenyeken csillogtathatják meg tudásukat a nyolcadikos tanulók.

A november 14-ei párbajon a versenyzők számot adhattak elméleti informatikai ismereteikről, szövegszerkesztési, táblakezelési képességeikről, blokk alapú programozási készségeikről, valamint az informatika és a távközlés világából feltett villámkérdésekre is válaszolniuk kellett.

Az iskola igazgatója megjegyezte, a mai fiatalok kifejezetten otthonosan mozognak a digitális világban, azonban igyekeztek kihívást jelentő feladatokat összeállítani a versenyre. Az informatikai ismeretek populáris és szakmai felhasználása között jelentős különbségek mutatkoznak, a vetélkedőn pedig ezeket a magasabb szintű készségeket kellett felhasználnia a résztvevőknek – tette hozzá.