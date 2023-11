A kulcsi Vidám Emberek Közössége a nyolcadik születésnapját ünnepelte november 9-én. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Jobb Gyula, Kulcs község polgármestere, és a Vöröskereszt dunaújvárosi szervezet vezetőségéből Feth Katalin és dr. Bozsics Attila. Az ünnepség kezdetén a vidám közösség vezetője Kaiserné Gödöny Erzsébet mondott köszöntőt.

– Meglehetősen rögös út van mögöttünk. De mi erősek vagyunk, minden gödörből kimásztunk és mindig új erővel haladunk előre. A falunk életében teljes erőbedobással ott vagyunk és minden segítséget megadunk, mindent megteszünk amire felkérnek bennünket. Ugyanakkor szűkebb közösségünk tagjaira is odafigyelünk és ha a szükség úgy hozza egymást is támogatjuk. Hitvallásunk, hogy egységben van az erő! Ez számunkra nem csak egy elcsépelt frázis, hanem a mindennapjainkat irányító alaptétel. Nagyon szerencsés ember vagyok, mert minden Vidám Ember egyben Vöröskeresztes tag is, így a segítígy ő szervezethez kapcsolódó teendőket is közösen oldjuk meg, ezért könnyebb vezetőként nekem is a feladatom- fejtette ki a vezető, majd így folytatta:

-Kulcson a vöröskeresztes tagság létszáma az idei évben elérte a 62 főt. Ez azt eredményezi, hogy megyei szinten elsők vagyunk a létszámot tekintve. Tevékenységünkről szólva elmondhatom, hogy évente három véradást szervezünk: májusban, augusztusban és most is lesz november 16-án.