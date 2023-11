A Kulcs Községi Önkormányzat szervezésében december 16-án tartják majd Kulcson a Falukarácsony elnevezésű ünnepi eseményt a faluház előtti téren. Délután 15 óra 30 perctől Mészáros Napsugár lép színpadra, majd Csuszné Pomothy Krisztina mutatkozik be. A koncertek között 16 óra 30 perctől ökumenikus betlehemes előadásra kerül majd sor a kulcsi gyerekek és Csepregi Márton, valamint Fodor István közreműködésével. A legnépszerűbb magyar misztériumjáték után Czimmermann Kitti karácsonyi koncertjét hallgathatják meg az érdeklődök, végül Mikus Edvárd szórakoztatja majd a kulcsi közönséget.

A felhőtlen szórakozás mellett a Segíteni Jó Kulcs elnevezésű, kulcsi civilekből álló csapat hagyományos karácsonyi töltött káposztát készít. A karácsonyi káposztaételért cserébe szívesen fogadnak adományokat, közben teával és forralt borral kínálják a segítő szándékú támogatókat. A csapat jótékonysági süteményvásárt is szervez. Tehát aki támogatóként látogat ki az eseményre érdemes a finom egytálétel mellett a desszerteket is megkóstolnia. Ugyanis a legnagyszerűbb családi receptekből készült finomságok most közösségünk rászorulóinak jelenthetnek szebb ünnepet. A sütivásár szervezői, a Segíteni Jó Kulcs csapata várják a sütemény felajánlásokat, amelynek bevételéből rászoruló kulcsi családokat támogatnak majd élelmiszer adománnyal.

A szervezők számos kiegészítő programról is gondoskodtak, így lesz kézműves vásár és a gyermekeknek játékokkal ajándékokkal is készülnek.

A karácsonyi időszakban a további programok: December 23-án a Kalóz Pizzériában ebben az évben is megrendezik a Hozzál bögrét elnevezésű karácsonyi eseményt. Az érdeklődök idén is kellemes és kötetlen hangulatú, Jézuska város, beszélgetős forralt borozása számíthatnak.

December 24- én református családi karácsony lesz, a polgármesteri hivatal dísztermében délelőtt 9 órától. Minden református családot és érdeklődőt szeretettel várnak az ünnepi zenés, verses alkalomra. December 25-én a református templomban délelőtt 9 órától karácsonyi, úrvacsorás istentiszteletet tartanak.