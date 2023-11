Szubjektív véleménnyel a meteorológia tudományának világában, és annak hétköznapibb felhasználásánál sokra nem mennénk, így ezzel nem élünk. Kitalálni magunktól nem tudjuk a jövőt, még ha oly közeli is, ezért nálunk a témában pallérozottabb forrásokhoz fordultunk segítségért.

A Köpönyeg egész országra kiterjedő előrejelzése említi a havazást, vasárnapra ezt írják: Felhőátvonulások lesznek elszórt hózáporral, havas eső záporral. A reggeli órákban délnyugaton kisebb havazás is kialakulhat. A legtöbb napsütés a középső tájakon lehet. Télies idő várható reggel országos faggyal, délután 0-5 fokos értékekkel. Azonban a virtuális térképen Dunaújvárost kiválasztva, az elkövetkezendő 24 óra óránkénti bontás előrejelzésében szó sincs havazásról.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos honlapján hasonló a helyzet: városunkra vasárnapra semmilyen csapadékot nem jósolnak, keddre viszont látnak esélyt a helyi havazásra.

Az Időképnél is hasonló a helyzet: 1-15 százalék közötti az esélye annak vasárnap, hogy csapadék hullik a városra, de ez a portál sem említ vasárnapra havazást.

És, hogy miről is maradunk le holnap? Az MTI tartalmasan leírja, hogy milyen idő lesz holnap hazánkban:

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig:

Általában változóan, helyenként erősebben felhős időre számíthatunk, és késő estig még főként a Tisza vonalának környezetében hózáporok is előfordulhatnak. Éjszaka a legtöbb helyen csökken a felhőzet, de a Dunántúl fölé vastagabb felhők sodródnak, amelyekből - elsősorban a nyugati részeken - több helyen hózápor várható. Vasárnap felhőátvonulásokra számíthatunk többórás napsütéssel. Délelőtt még a Dunántúlon, délutántól pedig főként az Alföldön van esély hózápor kialakulására. A hózáporokból általában pár centiméteres tapadó hó hullhat, de a dunántúli hegyekben vastagabb hóréteg is kialakulhat. Az északnyugati, északi szél éjszakára átmenetileg veszít erejéből, majd vasárnap ismét nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik, a havas hegyvidéki részeken gyenge hófúvás sem kizárt. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire +1 és -6 fok között várható, de a havas, szélvédett keleti tájakon ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap többnyire 0 és +5 fok között alakul.

Úgy tűnik tehát, hogy kimaradunk a jóból, persze nézőpont kérdése, hogy a havazás szempontjából kinek mi a jó. Az 1987-es legendás havazáshoz hasonlót, talán csak a gyerekek vennék örömmel. De ilyesmire egyelőre esély sem mutatkozik. Talán jobb is...

Forrás: MTI