Elsőként tisztázzuk, mit is értünk az újbor alatt. Az újbor fogalma nem egyértelműen definiált, tág értelemben a kierjedt bor a következő szüretig újbornak számít. A borászok általában az olyan borokat nevezik újbornak, amelyekben még nem dominálnak az érlelési illatok és ízek, a „tökéletes” újbor az erjesztés után „nulla érleléssel” egyből a palackba kerül.

Azonban idővel a palackban is kialakulnak érlelési jegyek, ezért általában a következő év húsvétjáig nevezhetjük az előző évben szüretelt szőlőből készült borokat újboroknak. Hagyományosan az újborokat a borászok Márton napján, november 11-én mutatják be a nagyközönségnek, de egyes bortermelők már jóval korábban kijönnek primőr boraikkal. Az újborok kóstolása azért érdekes, mert ebben a stádiumban áll a bor a legközelebb a szőlőhöz, az elsődleges szőlőillatok- és ízek ilyenkor még dominánsak, ami friss, üde és gyümölcsös jelleget biztosít a bornak.

Schmidt Attila, a Dunamenti Szent Orbán Borrend nagymestere elmondta, hogy az esemény a Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtárban lesz 14 órától.

- Harminc borász mintáját fogadtuk be a kistérségből. Tavaly negyven volt ez a szám, de megtapasztaltuk, hogy az már meghaladja a lehetőségeinket. Mind időben, mind a helyszín befogadási képességeiben. Harminc fő az, amit kényelmesen el tudunk helyezni. Az idén is lesz külsős szakemberünk, a soltvadkerti Font Magdolni, aki országos hírű borlaboráns, elismert szakember

A mustra után nem maradhat el, az ilyenkor szokásos Márton-napi libavacsora sem. A menü még titok.