Visszatekintve a 2022. évre, a polgármester felidézte a legfőbb, megvalósult rácalmási beruházásokat, egyaránt szót ejtve a pályázati források bevonásával megvalósított, illetve a sajáterős fejlesztésekről. A tavalyi évben a legnagyobb önkormányzati kiadások közé tartozott a régi városháza (ma már Szociális Központ) épületének rekonstrukciója. A Rácalmáson tapasztalható, örvendetes lélekszám-növekedés az intézmények fejlesztésének igényét is magával hozza: szükségessé vált az óvoda bővítése a tavalyi évben. A 6-os útról bevezető bekötőút, a Venyimi út aszfaltozása is jelentős tétel volt a költségvetésben, megújult az ófalui Béke köz burkolata, járda épült az Ady Endre utcában, aszfaltburkolatot kapott többek között a Helyes Imre utca, a Páskom utca, a Duna-parti Raáb Ervin sétány, de jelentős összegeket szánt az önkormányzat a Millenniumi parkban a játszótér bővítésére is.

A fejlesztések talán még nagyobb lendületet kaptak az idei évben, hiszen egyéb nagyberuházások mellett számos útépítés történt, ami a legtöbb esetben csapadékvíz-elvezetési funkció megvalósítását is jelentette. A legnagyobb „falatot” pénzügyi szempontból a Tolsztoj utca és környéke útépítési és csapadékvíz-elvezetési munkálatai jelentik az idén. A még jelenleg is tartó fejlesztés eredményeképpen teljesen megújul, megszépül, és a sportcsarnok közlekedésének maradéktalan kiszolgálására alkalmas lesz a központi fekvésű, belvárosi terület. Az egyébként rendkívül jó kihasználtsággal működő sportcsarnok geotermikus fűtési rendszerének kiépítésére is jelentős összegeket szánt idén az önkormányzat, csakúgy, mint több helyi közintézmény napelemes rendszerének fejlesztésére.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

Az útépítések sorában idén már járda és gyalogátkelőhely is létesült az egyre nagyobb forgalmú Venyimi úton, de jelentős útfejlesztési projektek valósultak meg a Rákóczi, a József Attila, a Móra Ferenc, az Illyés Gyula utcákban és a Radnóti téren. Utóbbi területen parkolók is épültek, folytatva a sort a tavalyi Körtés utcai és Szent János téri parkolóépítés után.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

A turisztikai célú fejlesztések közé sorolható tavalyról a Duna-parti artézi kút újjáépítése, idén pedig a Nagy-sziget faépítményeinek és a tanösvénynek a teljes rekonstrukciója. Ezen túlmenően – a teljesség igénye nélkül – említést érdemel a térfigyelő kamerarendszer kiépítése, az állami fenntartású Jankovich Miklós Általános Iskola nyílászáróinak cseréje, a katolikus templom tűzeset utáni újjáépítéséhez történt hozzájárulás. Összességében elmondható, hogy 2022-ben és 2023-ban is az 1,2 milliárd forintot meghaladó összértékben költött fejlesztésekre, beruházásokra az önkormányzat.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

„Látjuk a jövőt is, és ez manapság nem kis dolog…” - jegyezte meg a polgármester a következő évek terveit illetően, utalva itt egyrészt arra, hogy a település rendelkezik a szükséges pénzügyi tartalékokkal, másrészt arra is, hogy további jelentős fejlesztésekben gondolkodnak. Ezekre készülve, a település több pontján is vásárolt földterületeket az önkormányzat.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

A tájékoztatót követően a lakossági hozzászólások, javaslatok témakörében számos megjelent rácalmási lakos fordult kérdéssel a polgármesterhez. Többen szóvá tették a zártkerti övezetekben várt közmű-fejlesztéseket, de volt lakó, aki a Duna-parti kerékpárút javításának szükségességét vetette fel, míg valaki más a már megépített utak megóvására gépjármű-súlykorlátozás bevezetését javasolta. Jól érzékelhető volt, hogy a megvalósított fejlesztések újabb és újabb igényeket generálnak, de nyilvánvaló, hogy mindenre nem jut pénz az önkormányzati kasszából, a fontossági sorrend pedig adott esetben mindenki szemszögéből mást jelent.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

Szilágyi Irén