Hét a három ellenében

A Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongozói csütörtökön hazai környezetben 3-1-re kikaptak az SC Csíkszeredától. Ma este a Ferencváros vendégeként javíthattak az Erste Ligában – ez nem sikerült.

A DKKA győztes edzőmérkőzése

Miután az NB I-es női kézilabda-bajnokság csak az év végén folytatódik, így addig a DKKA a felkészülés mellett edzőmérkőzésekkel készül. Az elsőt pénteken zárt kapuk mellett az NB I/B-s Érd ellen vívták itthon a lányok.

Megérkezett a Mikulás a nagykarácsonyi otthonába!

Már az első vendégeit is vendégül látta. Az ilyen jeles alkalomhoz illő ceremónia is dukál. Amit természetesen szakértő közönség előtt kell lebonyolítani. Ebben nem is volt hiba, hiszen egy szép kis ünnepség keretein belül sokak nagyszakállú barátja, kilépett az ajtón és örömmel köszöntötte a felsorakozott vendégeket 2023. november 24-én, pénteken 10.30-kor.

A DFVE szombaton a görög Alimost fogadja a BL-ben – cél a szezon első sikere

A szerdai, Szeged elleni bajnoki siker után szombaton 17 órakor az év utolsó tétmérkőzésén a görög Alimos NAC Betsson gárdáját fogadja a DFVE női vízilabda együttese a Bajnokok Ligája csoportkörében, a B-jelű négyesben.