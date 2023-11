Első munkanapom a Meleghengerműben

Nem kis dolog, amibe belevágtunk Nyíri Miklóssal, aki visszaemlékezésében nem a már meglévő írott dokumentumokat szerkeszti újra, hanem élete története most íródik előttünk, hétről-hétre. Nem beszélve arról, hogy mindezt meglepő őszinteséggel meg is osztja velünk. Ezt pedig kötelességünk megőrizni az utókornak. Már a 6. részt osztja meg velünk, jó szívvel ajánlom ezt az írást is! (Várkonyi Zsolt főszerkesztő)