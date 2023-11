A NAK kifejti: a mezei pocok veszélyes szántóföldi károsító, folyamatos rágásával számtalan növényt tönkretesz. A tavalyi hosszú ősz, majd az enyhe, száraz, csapadékszegény tél és a korai tavaszodás is kedvezett idén a mezei rágcsálók elszaporodásának.

A NAK nemrég felmérte a pocokfertőzött területeket, az adatokból jól látható, hogy a fertőzés a déli vármegyékből fokozatosan terjed észak felé. A legnagyobb problémát azonban Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében jelenti. Ezért a kamara a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (Nébih) fordult, hogy engedélyezze a fokozottabb védekezés lehetőségét.

A közlemény kiemeli: a Nébih ezért módosította a védekezésre használható irtószerek felhasználási engedélyét, amely egyebek között meghatározza a kihelyezhető mennyiséget.

A NAK rámutat: az élővilág védelme érdekében ugyanakkor továbbra is tilos a fertőzött területek felületi kezelése. A védekezésre használt készítmény ezentúl is csak a mezei pockok járataiba juttatható be.