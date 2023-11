A fehérvári és hazai jégkorongsport mellett 20-25 teremsportágat is ki tud szolgálni, időszakosan pedig akár hatezernél több néző befogadására is képes lesz. A multifunkcionális csarnok befogadóképessége jégkorong-meccseken 6000, koncertek és egyéb események alkalmából akár 8000 fő is lehet. Építési költsége meghaladja a 35 milliárd forintot – számolt be róla a Világgazdaság.

„Az Alba Arénát már nagyon megérdemelte Székesfehérvár és szükségünk is volt rá, hiszen ez olyan lehetőségeket nyit meg városunk számára a sport, konferenciák, zenei koncertek, illetve egyéb rendezvények tekintetében is, amelyek egyrészt méltók településünkhöz és az agglomerációnkhoz, másrészt nélkülözhetetlenek, ha Fehérvárt nagy, megtartó erővel rendelkező várossá, 21. századi, értékkel teli otthonná akarjuk tenni” – idézték Cser-Palkovics András, székesfehérvári polgármester közösségi bejegyzését.

A városvezető szombaton arról posztolt, hogy a jégpróbán a sorsolással kiválasztott szerencsés Volán-szurkolók is ott lehettek. Azt is megírta: „Az Aréna kivitelezése és engedélyeztetése a terveik szerint nagyjából még fél évet vesz igénybe, persze ez függ az utóbbi folyamat gyorsaságától. Mindenesetre az első rendezvények tervezése megkezdődhetett. A csarnok körüli úthálózat engedélyeztetése külön folyamat, mely már elkezdődött, szeretnénk és nyomatékosan kértük is az érintetteket, hogy minél gyorsabban, jóval a csarnok átadása előtt már lehessen használni ezeket az utakat”.

Az Alba Aréna az osztrák bázisú élvonalbeli bajnokságban menetelő Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapat leendő otthona lesz, illetve rendezvény- és közösségi központként funkcionál majd. A fehérvári és hazai jégkorongsport mellett 20-25 teremsportágat is ki tud szolgálni, időszakosan pedig akár hatezernél több néző befogadására is képes lesz, koncertek és egyéb események alkalmából akár nyolcezer fő is.

Forrás: Dr. Cser-Palkovics András/Facebook

A Magyar Építők beszámolója szerint a Market Építő Zrt. generálkivitelezésében immár lassan két éve épül a létesítmény, mely kívülről már jelentős mértékben felöltötte végső formáját: többek között a látványos tetőfedő-elemek is a helyükre kerültek már a nyáron. A munkálatokban a KÉSZ Csoport több tagvállalata és stratégiai partnere is jelentős szerepet vállalt: az acél tetőszerkezet, valamint a speciális lemezburkolat tervezésére, gyártására és megvalósítására szerződtek. A szerkezetépítési munkálatokban kulcsszerepe volt a Market leányvállalatának, a Moratus Kft.-nek, a komplex mélyépítési feladatok megvalósításáért pedig a HBM Kft. felelt. Az épületet Tarnóczky Tamás Attila és Balázs Mihály építészek tervezték.

Jelenleg is nagy erőkkel zajlanak a belső munkák, a tervezett átadás 2023 legvége. Az elmúlt időszakban a különböző rendszereket tesztelték a kivitelezők, a múlt héten pedig a jégkészítés került sorra. Péntek délután aztán újabb fontos mérföldkőhöz érkezett az építés. Az új multifunkcionális csarnokban a múlt héten tesztelték a jégkészítést és a palánkrendszert is, ha pedig már ott volt a csúszós felület, a Volán hokisai ki is próbálták azt.

A Volán hokisai ki is pórbálták az új pályát

Forrás: Dr. Cser-Palkovics András/Facebook

– Szépen alakul a csarnok, nagyon szép lesz, jó látni, hogy mindennek megvan a helye, a jég is megfelelő, a palánkok, a lelátó szuper. Mindenki erre várt 15-20 éve Fehérváron, személy szerint én is mióta ide igazoltam. Már akkor kezdődött a tervezése, örülök, hogy megvalósul, és modern arénában játszhat a csapat jövőre. Ha sokan lesznek, itt is meglehet a katlan hangulat, persze a Raktár utcának egyedi feelingje volt ebből a szempontból. Nekünk játékosoknak az a pálya is nagyon jó, remek körülményeink vannak, jó az öltöző, normális konditermet is tudunk használni. A közönségnek nagyon nagy plusz lesz itt minden, a jég is remélhetőleg jobb lesz majd. Remek lenne jövőre a Bajnokok Ligájában avatni csapatszinten az új csarnokot, a Raktár utcából pedig minél szebb eredménnyel, akár egy bajnoki címmel szeretnénk búcsúzni – nyilatkozta az együttes csapatkapitánya, Hári János a feol.hu-nak.

A mostani energiaárak esetén különösen fontos kérdés az is, hogy mennyire lesz energiatakarékos az épület. A kivitelezők már korábban arról tájékoztattak, hogy a gázt eleve nem vezetik be az arénába, hanem elsősorban hőszivattyúk gondoskodnak majd a megfelelő benti hőmérsékletről. Ezek működtetéshez ugyan áram szükséges, de mivel a létesítmény legalsó szintje és a pálya is a földszint alatt, így bemélyítve kap helyet, ez pedig jelentősen csökkenti a hűtés, illetve a fűtés költségeit.