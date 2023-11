Forrás: Lorántffy-iskola Facebook

Mint írják, Schnee Dóra 2008-tól volt iskolájuk mindig segítőkész, megbízható, mindenre nyitott diákja divat- és stílustervező tagozaton. Hat évig tanulta a szakmát, és ezalatt nagyon sokszor öregbítette a Lorántffy hírnevét, hiszen több kreatív pályázaton is első helyet ért el alkotásával. Alkotói energiája határtalan volt, plakátot rajzolt, ruhatervet készített, tűzzománc-bőr ékszerszettet tervezett és készített. Középiskolai tanulmányait követően dolgozni kezdett, majd 2017-ben felvételt nyert az Óbudai Egyetem ipari termék- és formatervező mérnöki alapszakára. Ebben az időszakban is sokszor indult kreatív pályázatokon, legutóbb 2022-ben egy különleges ruhakölteménnyel nevezett be egy divattervezői pályázatra. Többször hívták vissza iskolájukba, hogy tapasztalatait megossza az érettségi előtt állókkal, és ő mindig szívesen ment, hisz így újra találkozhatott egykori mestereivel.