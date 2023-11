Dr. Benkó Erzsébet 1936. június 12-én született Szimőn. Egyetemi tanulmányait a Pécsi Orvostudományi Egyetemen folytatta, ahol 1961-ben végzett. Diplomázását követően a szekszárdi kórház röntgen osztályán helyezkedett el, ahol 2 évet töltött. Családi okok miatt többször kellett költöznie, így munkahelyet is váltania. Legközelebbi állása a szombathelyi kórházban volt, ahol 1965-ig dolgozott radiológusként. Ez évben szerezte radiológiai szakvizsgáját. Szakorvosi tevékenységét a soproni kórházban folytatta, ahol munkája elismeréseként Petz Aladár Kitüntetésben részesült. A Sopronban eltöltött 11 év után szaktudását 1976-tól a paksi rendelőintézetben kamatoztatta, ahol nyugdíjazását követően is, 2008-ig dolgozott. Szakmai pályafutását a Szent Pantaleon Kórház radiológiai osztályán fejezte be, ahol 2008-2016-ig vett részt a betegellátásban, segítve ezzel az osztály munkáját.

A Pécsi Tudományegyetemtől 2021-ben, 60 éve történt diplomázása alkalmából megkapta jubileumi díszoklevelét, a „Gyémánt Diplomát”.

Családja fájdalmában osztozva, emlékét kegyelettel és tisztelettel megőrizzük.

Nyugodjék békében!

