A bajnokságot vezető Ferencváros számított a találkozó esélyesének, azonban abban a sorozatban is csak egy góllal nyertek a zöld-fehérek Dunaújvárosban. A kupában szintén nagy terveik vannak a fővárosiaknak, azonban a fiatal DFVE az elmúlt hazai és nemzetközi meccsein bemutatta, egy percig nem adja fel egyetlen találkozóját, s küzdeni tudásuk kimagasló.

A BVSC uszodájában az MK-címvédő Fradi kapott nagyobb támogatást a síppal és dobbal felszerelkezett híveitől, a DFVE meg tizenöt másodperc után egy gólt, Tóth-Csabai tizenöt másodperc után talált be. Mahieu kiharcolt egy kiállítást, de Szabó lökete két blokkoló kezet és a kapufát érintve fölé ment. A kontrából Tóth-Csabai szerzett újabb találatot, aztán Garda szokatlan helyről, a szélről pattintotta az első újvárosi gólt a kapuba, 2-1. Máté kiállítása után Mahieu kapott egy rossz bejátszást centerben, Vad Lajos nem véletlenül nézett kérdően a passzt adóra. Maczkó a kapufa segítségével védett, aztán egy kontra után újabb könnyű góllal szomorította egykori csapatának szurkolóit Gurisatti, 3-1. Újfent kiállítást harcolt ki a DFVE, azonban Kardos Laura nem tudott túljárni Neszmély eszén. Jó védekezés után már a negyedik újvárosi emberelőny jött, de Garda az oldalhálóba tüzelt, aztán Karos L. átkeveredett a másik oldalra és remekül lőtt kapásoldalon, 3-2. A negyed végén aztán Tóth-Csabai ziccerét védte a kapufa, a maradék időben már nem jutott lövésig a DFVE.

A második negyed megint egy gyors FTC góllal kezdődött, Vályi Vanda talált be, 4-2. Aztán egy kontra után Leimeter pókhálózta ki a felső sarkot, ez már a negyedik találatuk volt a rendezetlen újvárosi védelemmel szemben. Mahieu brusztolt ki egy fórt, a kezek erdejében pedig Garda "vágott utat" a labdával a hálóig, 5-3. Horváth remekül vette észre Dobit centerben, ő pedig hasonló módon volt eredményes, máris egyre csökkent az újvárosi hátrány. Gurisatti tűpontosan lőtt Maczkó mellett a kapuba, a Mahieu elleni védekezés nem ért semmit a negyed felénél, a fordulásból Kuna harcolt ki büntetőt, Gurisatti pedig megint betalált, 7-4. A szívós munkával elért felzárkózás eredménye így hamar elillant, ráadásul az emberelőnyök kihasználásával továbbra is probléma volt. Maczkó első bravúrjával tett róla, hogy ne legyenek négygólos hátrányban, aztán pedig Dömsödi lövésénél ismét remekelt. Aztán húsz másodperccel a vége előtt Garda talált be, 7-5.

Forrás: Nemzeti Sport/Koncz Márton

Dobi életerős lövése a kapufán csattant a harmadik nyolc perc felvezetéseként, szerencsére Horváth kiállításával nem tudott élni az FTC, ugyanis Maczkó folytatta remeklését, Mahieu meg az újabb emberelőnyt szállította, de megint úgy pazarolta el a fórt a csapat, hogy még kapura sem lőtt. A negyed felénél Kuna kapáslövése akadt be, ezzel hosszú gólcsendjüket megtörve, 8-5. Majd a Gerendás-csapat megmutatta, miként kell előnyből betalálni - először lett négy az újvárosiak hátránya. Somogyvári is végre egy remek mozdulattal passzolt centerből a kapuba emberelőnyben, 9-6. Fontos pillanatban jött Maczkó újabb bravúrja, s volt még vissza pár másodperc, amikor Garda elszakadt Gurisattitól, és vízre pattintott bombája beakadt, 9-7. Ezzel pedig az utolsó negyedre életben tartotta esélyeit a DFVE, bár ehhez például az emberelőnyök kihasználásban nagyott kellett javulni.

Az utolsó ráúszást is Vályi hozta el, aztán remekül védekezett ki egy hátrányt a DFVE, amit Gerendás György nagyon dühösen vett tudomásul. Az ellenakciónál a Dunaújváros került előnybe, de Horváthot blokkolta Gurisatti, aki aztán kipontozta Szabót a következő támadásuknál, s Maczkó hiába ért bele Leimeter lövésébe, bement a labda. Egy kontra után ajtó-ablak helyzetben Kuna megint visszaállította a négygólós Fradi előnyt, 11-7. Máté is begyűjtötte harmadik kiállítását, de megint kimaradt a DFVE fórja. Az utolsó négy percre fordulva Vad Lajos időt kért, csapata pedig átállt két centerre, ám Mahieu nem talált kaput. Pál remek szerelése után már csak három perc volt hátra, de komoly helyzetig nem sikerült jutni, így most már tényleg csodának kellett volna történnie, hogy szoros legyen a meccs. Maczkó megtette a magáét egy nagy bravúrjával, Bonca kiállt, Vad mester pedig újra időt kért, két perccel a vége előtt. Sajnos ez az előny is kimaradt, ezzel pedig már nem volt kérdés, ki nyeri meg az első elődöntőt.

Forrás: Nemzeti Sport/Koncz Márton

Összeségében érvényesült a papírforma, ám a dunaújvárosi csapat egyáltalán nem vallott szégyent.

Ferencváros - DFVE 11-7 (3-2, 4-3, 2-2, 2-0)

Ferencváros: Neszmély - Pőcze, Farkas, Gurisatti 3, Leimeter 3, Tóth-Csabai 2, Vályi 1. Csere: Kiss A. (kapus), Máté, Bonca, Kuna 2, Dömsödi, Felkai, Nagy L. Vezetőedző: Gerendás György.

DFVE: Maczkó - Kardos L. 1, Szabó, Garda 4, Mahieu, Dobi, Horváth 1. Csere: Kardos D., Somogyvári 1, Pál, Jonkl. Vezetőedző: Vad Lajos.

Gól emberelőnyből: 5/11, illetve 2/12.

Gól ötméteresből: 1/1, illetve 0/0.

A másik elődöntőben a BVSC és az UVSE találkozik.