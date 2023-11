A hagyományokhoz híven a dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola idén is évfolyamkoncert alkalmával mutatkozott be a szülőknek. A közös ünnepi koncertet megelőzően az osztályok minden évben külön műsorral is készülnek, ezek egyikén vehettek részt múlt csütörtökön a tanulók hozzátartozói. Ez alkalommal Pásti Tímea és Németh Irma tanárnő által felkészített 3., 4. és 5. évfolyam produkcióit tekinthette meg a közönség.