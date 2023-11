Használt tárgyakra, kincsekre, régiségekre vadászni mindig izgalmas, hiszen a megvásárolt tárgyak különleges értéket képviselnek. Az adott korszak stílusa, történelme és kultúrája is felfedezhető bennük. Történetek, sorsok állnak a tárgyak mögött. Egy festmény, porcelán vagy akár egy óra is egészen másképp mutat az otthonunkban, mint azok a dísztárgyak, amiket egy lakberendezési áruházban szerezhetünk be. Dunaújvárosban ismét bolhapiac lesz szombaton, november 18-án délelőtt. Már 9 órától várják a kincsvadászokat egészen déli 12 óráig a Békevárosrész nagy parkolójában.