Ne hagyjuk magunkat befolyásolni a döntésünkben!

Számos webshop alkalmaz úgynevezett sötét megoldásokat (dark patterns), amelyekkel tisztességtelen módon, az emberi psziché jellemzőit kihasználva befolyásolják a döntéseinket. „Már csak 5 darab elérhető.” „Még 22 ember nézi ezt a terméket.” Teljesen érhető, ha az ilyen és ehhez hasonló sürgetés láttán gyorsabban kattintunk a kiválasztott termékre. Ilyenkor hajlamosabbak vagyunk nem megalapozott vagy akár kifejezetten hátrányos döntést hozni, például nem nézünk meg más termékeket vagy más weboldalakat az árak összehasonlítása érdekében.

Amit fogyasztóként tehetünk, hogy az online vásárlás esetén is időt szánunk a döntési helyzetek felismerésére, lehetőségeink átgondolására akkor is, ha nagyon gyorsan szeretnék hozzájutni a kívánt termékhez.

Ellenőrizzük, hogy megbízható-e a weboldal

Legyünk körültekintőek a weboldal kiválasztásánál is, az eddig ismeretlen, de a kiemelkedően kedvező ajánlatokat kínáló webáruház vagy online piactéren talált eladó esetén is javasolt megbizonyosodni annak megbízhatóságáról. Ellenőrizzük a kereskedőket, olvassuk el a véleményeket, tájékozódjunk. Csökkentjük a kockázatot, ha előre utalás helyett az utánvételes fizetést választjuk. A frissen regisztrált, „előéletmentes” eladó is gyanús lehet. Mindig ellenőrizzük, hogy az eladóhoz vagy a termékhez vannak-e felhasználói értékelések és vélemények.

Webáruházaknál mindig nézzük meg a webhely URL-jét. Ha https:// helyett csak http://-vel írják, máris gyanakodjunk, az „s” ugyanis a biztonságot jelenti. Ha a böngésző címsorában egy biztonságos webhelyen (https) egy lakatot is látunk, az jó jel. Ahol viszont nincs lakat, ott se nevet, se jelszót, se bankkártyaadatot ne adjunk meg.

Csomagra várva

Számoljunk azzal, hogy karácsonyhoz közeledve egyre fokozottabb lesz a csomagforgalom, ezért érdemes az online vásárlásokat is minél korábbra időzíteni, hogy a kiválasztott termék időben megérkezhessen. A megrendelés során érdemes megadnunk telefonszámot, e-mail-címet, hogy a kézbesítésről a szolgáltató értesítést tudjon küldeni, illetve szükség esetén fel tudja venni velünk a kapcsolatot.

Ma már sok esetben lehetőség van arra, hogy a postai szolgáltatótól kapott előzetes értesítésben egy előre megadott linkre rákattintva módosítani tudjuk a kézbesítés időpontját, helyszínét, a fizetés módját, az értesítési telefonszámot, és akár vissza is utasíthatjuk a küldemény kézbesítését. Az értesítés általában tartalmazza a nyomkövetési linket is, ahol utánanézhetünk küldeményünknek.

Amikor már megrendeltük a csomagot, gyanakodjunk, ha a futárszolgálat üzenetének tűnő SMS vagy e-mail szövege magyartalannak tűnik, az e-mail feladójának címe eltér a futárszolgálat hivatalos e-mail-címétől, vagy az üzenetben található link nem a futárszolgálat hivatalos oldalára navigál. Ezekre a linkekre kattintva ugyanis könnyen adathalász weboldalakon találhatjuk magunkat.

Kézbesítés helyett csomagunk kiszállítását csomagautomatába, csomag- vagy postapontra is kérhetjük. A csomagautomaták gombamódra szaporodnak, jelenleg az NMHH nyilvántartása szerint összesen 3300 db automata működik Magyarországon.

Ha külső sérüléssel érkezik meg a csomag, arról mindenképpen szólni kell a futárnak, aki a kézbesítési okiraton jelzi a sérülést. Ha csak felbontás után derül ki, hogy sérült vagy hiányos az áru, akkor a címzett a kézbesítést követő három munkanapon belül tudja a postai szolgáltató felé a sérülés tényét írásban jelezni és jegyzőkönyvbe vetetni. Ilyenkor a kártérítési igényt is jelezni lehet.

Ajándékok online beszerzése harmadik országból

Ha a Távol-Keletről, az Egyesült Királyságból vagy más EU-n kívüli országból szeretnénk beszerezni a kiszemelt ajándékot, tartsuk szem előtt, hogy 2021. július 1-től minden ún. harmadik országból érkező e-kereskedelmi postai küldemény automatikusan ÁFA-kötelessé vált és vámeljárás alá esik. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió valamennyi országában megszűnt az unión kívülről érkező, 22 euró alatti áruk áfamentessége, a 150 euró feletti értékűekre pedig – a korábbiakhoz hasonlóan – vámot is kell fizetni. Az EU-ba érkező, árutartalmú küldeményekre minden esetben vámáru-nyilatkozatot kell benyújtani, és a postai szolgáltató a 150 euró érték alatti küldemények vámkezelését, vám elé állítását a NAV-val közösen kialakított, speciális vámkezelési eljárásban, automatikusan végzi. Tehát a vámkezelés külön címzetti megbízás nélkül történik. Nemzetközi küldemények esetén éppen ezért fontos, hogy tisztában legyünk a megváltozott vámkezelési és ÁFA-szabályokkal, hogy a karácsony tényleg gondtalan és örömteli legyen.