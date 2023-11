Az iskolában szerdán és csütörtökön (november 22-23.) a nagycsoportos óvodások és szüleik számára szervezett ismerkedő események zajlottak/zajlanak, kedden és szerdán (november 21-22.) pedig az alsó és felső tagozat nyílt óráinak látogatása folyik, ahol a már móriczos szülők nyerhettek betekintést gyermekeik órai munkájába.

Az alsós évfolyam óráin november 21-én, kedden vehettek részt a szülők, akik az 1.a és b, 2.a és b, 3.a és b, valamint 4.a és b osztály tanulóinak és óraadóinak közös munkájába pillanthattak bele. Az osztályok diákjainak magyar nyelv, matematika, technika, valamint ének, testnevelés, és nyelv órát tartottak, a szülők ezeket a tanórákat látogathatták a délelőtt folyamán.

Másnap, azaz november 22-én, szerdán a felsős gyermekek (5.a és b, 6.a és b, 7.a és b, 8.a és b osztály) órai teljesítményét figyelhették meg a hozzátartozók. Lapunk az 5.a, valamint a 7.b osztály nyílt óráin járt. Az ötödikeseknek Kovács Csaba tanító úr által tartott technika órával kezdődött a nap, a feladat az osztályterem makettjének elkészítése volt. A diákok ügyesen dolgoztak a szikével és a ragasztópisztollyal, valamint a kartonból, cipős dobozból elkészített modelleket ki is díszítették. A hetedikesek napindító órája Ruff Regina tanárnő által tartott a fizika volt, ahol a tanulók csoportos projekteket mutattak be osztálytársaiknak. A megvalósított kísérleteket nem csak bemutatták, de a történteket meg is magyarázták, kifejtették azok fizikai hátterét.

A szerda délelőtti nyitott órákat délután az óvodásoknak szóló Móriczba hívogató követte, amely során játékos, zenés, énekes foglalkozásokkal mutatkozott be az iskola, a szülőket pedig tájékoztatták az intézményben elérhető lehetőségekről. Emellett a nagycsoportos óvodások szüleit csütörtökön nyílt tanítási órákra (matematika, ének-zene, magyar) is várták.