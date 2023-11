A telt házas rendezvényen elsőként Rácalmás város polgármestere, Schrick István köszöntötte a megjelenteket, őt követte beszédével a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke, Steiner Lajos.

A virágosítási versenyben több változás is történt idén. Majerné Perusza Andrea a virágosító mozgalom eddigi főkonstruktőre egészségügyi okokból nem tudta vállalni tovább a közösségi munkát. Ezért ebben az éveben ezt a feladatot az egyesület egy másik elnökségi tagja, Kecskés-Nagy Szilvia végezte el, akit a közkedvelt akció részletei kapcsán kérdeztük.

– A Virágos Rácalmás elnevezésű akcióban májusban kezdtük a munkát és ezt követően még kétszer -júniusban és szeptemberben- értékeltük a házakat egy tizenhat fős ítész stábbal. Ebben a kategóriában minden rácalmási ingatlan versenyben volt, külön nem kellett jelentkezni. Mindenhol öt szempont alapján pontoztunk. A legszebb virágos ingatlanok között harmincnyolc első és huszonnyolc második helyezést oszthattunk ki. A nyertesek emléklapot, valamint helyi vállalkozóknál levásárolható vásárlási utalványt nyertek öt, illetve nyolc ezer forint értékben.

A Szép Porta elnevezésű versenyre emailben, fotók becsatolásával kellett jelentkezni. Az egyesület elnökségének döntése értelmében egy évben összesen tízet osztunk ki a gyönyörű táblákból, amelyet csupán csak egyetlen alkalommal lehet elnyerni. Az ünnepélyes eseményen ismertük el a közterületi virágágyak gondozóit, összesen tizenhét kisközösség kapott nyolc ezer forintos vásárlási utalványt.

A díjátadó rendezvényünk nagyon jól sikerült. Általában megfogalmazhatjuk, hogy egyre több a szép, virágos porta a városban. Ezért kollégáimmal én is nagyon örömmel látogattam a virágos portákat. Azért is mert édesanyám is tagja volt az egyesületnek, aki maga is nagyon szerette a szép növényeket és én az ő emlékének adózva is szívesen végzem ezt a megtisztelő feladatot- mondta el lapunknak Kecskés-Nagy Szilvia.