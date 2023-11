„A hat évtized nem csak az ember, hanem egy iskola életében is jelentős idő, sok száz útra bocsátott tanulóval, számottevő változással, sok-sok eseménnyel, sikerekkel vagy kudarcokkal… Mindezek tartozékai az iskola színes életének, hagyományainak, a benne töltött mindennapoknak, küzdelmeknek.” – olvasható Mátyás Julianna, az intézmény igazgatója ajánlásában, amelyet az évfordulóra elkészült könyvben, az „Emlékdoboz”-ban írt. Ehhez a közösséghez tartozik Csányi Kálmán is, aki a Szabolcs Vezér Technikum tanáraként, majd igazgatójaként és hat évig Pusztaszabolcs polgármesterként is figyelemmel kísérte, segítette, alakította az iskola életét.

Örül annak, hogy a tantestülettől megkapta ezt az elismerést, hiszen mintegy négy éve mindennapjait már nem ez tölti ki. Hogy a közösség mennyire tisztelte őt már korábban is azt jól bizonyítja, hogy nem a 60 éves évfordulón kapott Örökös tantestületi tagság cím volt az első. Ugyanis polgármesteri megbízatása előtt, 2013 januárjában a 4300 nap „iskolai szolgálat” után, amikor elbúcsúztatta a tantestület (igaz a polgármesteri megbízatása alatt is az iskola passzív állományában maradt – a szerk.), a „Többségi női kollektíva irányítása, szervezeti kultúra fejlesztés manager” rész-szakképesítést adományozta számára, igaz ez egy nem hivatalos elismerés volt, de számára mindenképp kedves.

Négy éve már Budapesten dolgozik, de ma is Pusztaszabolcson él. Közéleti tevékenységét a civil szervezeti szférában fejti ki. A Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület vezetőségi tagja, részt vesz a Kulturális Értékmentő Egyesület és a helyi katolikus közösség munkájában is. Arra a kérdésre, hogy tervezi-e, hogy visszatérjen a politikába elmondta, hogy napjainkban olyan területen dolgozik, amely kellő kihívást jelent a számára.