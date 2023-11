A dunaújvárosi Arany János Általános Iskola elsősei szerdán az intézmény teljes jogú diákjaivá váltak. Mielőtt azonban átestek volna az ünnepélyes ceremónián, a gyerekeknek több kihívást is teljesíteniük kellett.

Az avatást megelőző próbatétel hétfőn zajlott. A már hagyománynak számító program során a pedagógusok által szervezett játékos kihívásokat kell teljesíteniük az iskola legkisebbjeinek. A gyerekeknek négy csoportra osztva, négy helyszínen kellett kiállniuk a változatos próbákat. A tanulók sportvetélkedőn vettek részt, interaktív mesefeladatokat oldottak meg, kreatív kézműves alkotásokat kreáltak, és egy mesét is eljátszottak. Az állomások feladatainak teljesítését követően a csapatok egy-egy puzzle-darabot zsebelhettek be, amiből az iskola logóját és névadójának arcképét rakhatták ki. Természetesen egytől egyig mindenki sikeresen teljesítette a kihívást, így a tanítók büszkén adták át az emléklapokat a kis növendékeknek, akik az esemény zárásaként a 4.b osztályosok Szent Mártonról szóló dramatikus játékát is megtekintették.

A próbatétel után következett az avató, amin az elsős kisiskolások szülei, hozzátartozói is részt vehettek. A rendezvényen először a gyerekek közösen elmondták az iskola csatakiáltását, majd Bíró Éva tanárnő vezetésével az intézmény énekkara dallal köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően az elsősök léptek „színpadra”, akik műsorukkal kiérdemelték, hogy igazi aranyos diákokká válhassanak.