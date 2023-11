A kutya az egyik legnépszerűbb és legváltozatosabb állatfaj a földön. A világ szinte minden pontján találkozhatunk velük. Számos ország büszkélkedhet őshonos fajtákkal. Az FCI, vagyis a Nemzetközi Kinológiai Szövetség csaknem 360 fajta ebet ismer el. Nos én, mint gyakorló kutyatartó a több száz fajtát két alcsoportba is besorolnám. Miszerint létezik „ás” és „bés” típus is. A miénk otthon sajnos az elsőbe tartozik, ő bizony ás, a szó szoros értelmében. Nincs az a virágoskert vagy kaspó, amiből ne szedné ki a virágokat, olyan, mint a piros hetes, mindent visz, ami véletlenül előmarad. A vakondtúrások helyén pedig óriási gödrök tátonganak. Már az is megfordult a fejemben, hogy egy fajta kertépítőnek képzeli magát. Persze a szidás után, amikor bús boci szemekkel néz az emberre nem lehet rá haragudni, mégiscsak egy családtagról van szó.