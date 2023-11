A Szalki-szigeti börzére a csípős, hideg szél ellenére is sokan ellátogattak, sőt, ilyen időben a forró kávé és a gőzölgő kürtőskalács talán még jobban esett, mint általában. Ez alkalommal igazán különleges árufúzió tanúi lehettek a vásárlók, hiszen az őszre jellemző szezonális termékek és a téli, ünnepi portékák tökéletes balanszban sorakoztak egymás szomszédságában. Így tehát az árusok a friss sütőtök és dió mellett gyönyörűen kidíszített mézeskalácsokkal és ízléses adventi koszorúkkal, bájos ünnepi manókkal várták a vásárlókat. Mindemellett a már megszokott termelői méz, házi lekvár, hentesáru, és sajtkülönlegességek is szerepeltek a kínálatban, valamint kézműves alkotások, egyedi ékszerek, illatgyertyák, dekorációs termékek közül is válogathattak a jelenlévők.

Idén legközelebb már csak december 16-án, szombaton lesz lehetőség kincseket találni, egy hamisíthatatlanul karácsonyi hangulatú vásár alkalmával.