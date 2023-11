A Baracsi Faluház dolgozói és a település civil szervezetei adventváró és az ünnepi készülődésre hangolódó programra várták a falubelieket vasárnap, november 26-án délelőtt 10 órától. A cél elsősorban az volt, hogy együtt öltöztessék ünnepi köntösbe az intézményt és környékét. A Dunamenti Lovas Sportegyesület és a hozzá csatlakozott többi civil közösség nem üres kézzel fogadta az érkezőket, hiszen más finomságok mellett 250 adat töltöttkáposztát és hozzá mákos gubát készítettek a segítők számára. Feldíszítették a faluházban a fenyőfát is, valamint az aktív és kreatív helybélieknek köszönhetően idén is szép lett a község adventi koszorúja, és mostantól bárki gyönyörködhet a betlehemben is. Munka közben akár apró ajándékokat is beszerezhettek a kézműves vásárban, ahol például kerámiák, szappanok, ékszerek között válogathattak.

A közös tevékenykedés zárásaként - a falatozgatáson túl - a Baracs Néptáncegyüttes műsorát élvezhették a résztvevők, végül Várai Róbert polgármester köszöntője, ünnepváró gondolatai következtek.

A közösségi programok folytatódnak advent vasárnapjain is. Mindjárt az elsőn, december 3-án gyermekműsorral készülnek a szervezők a Faluházban 10 órától: a Jószívű manók című előadást tekinthetik meg a résztvevők a Mikulás érkezéséig. Majd a templomosi falurész templomában hangversennyel folytatódik a program.