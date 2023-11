Rendhagyó módon ez az iskola valamennyi az általuk biztosított művészeti képzésben résztvevő növendékeikkel rendszeresen a közönség elé áll. Azért, hogy bemutassa, pillanatnyilag hol tartanak a növendékek képzésében?

- Fontosnak tartjuk, hogy a szülőkkel való kapcsolattartásunk még intenzívebbé váljon. Azt is, hogy bepillantást nyerjenek a képzésünk formáiba, hogy lássák, hogy konkrétan hogyan zajlik az nálunk. Ez a munka annak a záloga, hogy rendszeresen és eredményesen tudjunk részt venni a városi művészeti eseményeken és az országos versenyeken is. E mellett a továbbtanulási rátánk is igen magas. A szülőknek és az érdeklődőknek egyúttal lehetőségük nyílik arra is, hogy megismerjék a korábbi, 1999 óta folyó tevékenységünket is.

Az iskolánk gördülékeny működése érdekében egy szolid összegű belépési díjat kérünk a bennünket meglátogatóktól. Belépés felnőtteknek 1000.-Ft, gyermekeknek ingyenes.

Kurina Laura

Fotó: Balogh Tamás

Ismerkedés az zene-, a tánc- és a képzőművészet oktatásával

- A most hozzánk látogatók betekintést nyerhetnek a kulisszák mögé és a tanáraink segítségével, kötetlenül, szabadon kaphatnak választ a témához kapcsolódó kérdéseikre. Ezzel együtt interaktív foglalkozásokkal, beszélgetésekkel szeretnénk bemutatni iskolánk működését, múltját, jelenét! Ráhangolódásként föltétlenül ajánljuk, hogy ezen a héten is kövessék a Facebook oldalunkat, mert ott minden számba jövő témából bőséges, figyelemfelkeltő előzeteseket láthatnak, naponta frissülő kínálattal!

A zene

- A vendégeink a helyszínen beléphetnek a zeneszobába, ahol zenész tanárainkkal beszélgethetnek, és kipróbálhatják a hangszereket.

A zongorista

Fotó: Balogh Tamás

Muzsikáljunk, énekeljünk együtt!

- Ezt a programot két turnusban, a 38-as teremben 16:00-16:30, 16:30-17:00 óra között látogathatják az érdeklődők. A tánctörténeti barangolásra a 21-es teremben lesz lehetőség ugyanabban az időpontban.

Modern táncosok

Fotó: Balogh Tamás

Kreatív kézműves foglalkozás

- A képzőművész tanáraink ezzel mutatkoznak be az ebédlőben 16:00-17:00 óráig.

Akár a felnőtt művészeknél, az aula is fontos helyszínünk lesz, hiszen 17:00 órakor itt nyitjuk meg a festészet tanszakos növendékeink kiállítását. A látványos eseményt egy izgalmas követi, hiszen néhány remekművet árverezésével kívánunk értékesíteni.

A gitáros

Fotó: Balogh Tamás

A tánc is mindenkié

- Záróeseményként, 17:30-kor, a tornacsarnokban néhány moderntáncos produkciót is bemutatunk, majd a néptáncosoké és a vállalkozó látogatóinkké lesz a porond. Akár meg is tanulhatjuk néhány néprajzi tájegység alaplépéseit is!

Ezen a délutánon egy különleges ismerkedésben lesz része a növendékeink családjainak, de azokat a szülőket és gyermekeiket is szívesen látjuk, akik most keresik a lehetőséget arra, hogy a gyermekeik a nálunk választható művészeti ágakban teljesedjenek ki!