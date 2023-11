Ma már szerte e világban kísérleti alanyok vagyunk. Ennek egyik területe az élelmiszeripar, benne a húskészítmények előállításával. Ezek közé tartozik az un. tenyésztett „hús”, ami olyan hús, amelyet laboratóriumi körülmények között, szövetből és sejtekből tenyésztettek, nem pedig élő szervezetben. Bár több tech – óriás is rákattant már erre, óriási üzletet szagolva ebből, de eddigi számításaik nem jöttek be. Ám nem vagyunk annyira messze attól, hogy ugyanezt ember hússal is megcsinálják, beépítve az „új ember” agyába (már, ha lehet) a mesterséges intelligenciát, így „megalapozva” majd a „biorobot” technológiát. Ül, áll, alszik, fekszik, és így tovább. Szép új világ.