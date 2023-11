A Magyar Speciális Olimpia Szövetség jóvoltából létrejött sportnap célja, hogy a mozgásukban korlátozott, sérült fiatalokat, valamint felnőtteket a különféle mozgásos feladatokkal élményhez juttassák.

Fotó: Laczkó Izabella

A november 24-én, pénteken tartott rendezvényt Szemenyei István, a Rudas iskola igazgatója nyitotta meg. Beszédében elmondta, nagy öröm számukra, hogy az intézmény idén is házigazdája lehetett a Dunaújvárosban immáron 22 éve megrendezett eseménynek. Kiemelte, a jeles nap az iskola életében is nagyon fontos rendezvény, hiszen a lebonyolításban segédkező diákok értékes tapasztalatokkal gazdagodhatnak. Az ugyanis, hogy a nap folyamán a segítők különleges igényekkel rendelkező emberekkel foglalkozhattak nem csak a toleránsabb viselkedésre nevelte őket, de segített a köztük fennálló korlátok lebontásában is.