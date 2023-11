Az eseményen a kedvezményezett intézmény egy csoportjába járó óvodások - fittyet hányva a csípős szélre - szép kis műsorral ajándékozták meg a megjelenteket. Zárásként ragyogó arccal ők maguk is játékos faültetésbe kezdtek a műanyag ásóikkal.

Tíz tagóvoda, öt bölcsőde részesülhetett a felajánlásokból

Petrás Gábor, a fő szervező ezt nyilatkozta:

- Ezt az akciónkat az idén január elsején indítottuk az útjára. A záró esemény emelkedett hangulatú perceket is hozott, mint például, amikor a kis óvódások vidám énekszóval, tánccal, sőt műanyag lapátjaikkal végzett ásásukkal kápráztattak el bennünket. Tíz tagóvoda, öt bölcsőde részesülhetett az elültetett negyvenkilenc fából és a tizenhét árnyékolóból! Egy korszakot indítottunk el azzal, hogy itt velük ültethettük el ezeket a fákat, amik akár negyven év múlva is szolgálják az akkori kisgyermekeket.

Petrás Gábor összegezte az akció részleteit

Jó volt részesének lenni ennek a csodálatos sikert hozó akciónak. Az anyagi lehetőségeiktől függetlenül köszönöm minden segítőnknek, hogy mellénk álltak és egy szerethető, maradandó dolgot hozhattunk létre!

Fát ültetni egy jelkép és gyakorlatilag is jó dolog

Az ST Solár Kft. elsőként csatlakozott a jótékonysági akcióhoz, ami sikerre is jutott. Szabó László operatív igazgatótól ezt is hallottuk:

- Petrás Gábor fölkeresett bennünket, vázolta a tervüket és mi a lehetőségeinkhez mérten részt vettünk ebben a jó ügyet támogató tevékenységben. A gyerekekre figyelni és segíteni őket, az mindig fontos dolog. Otthon három gyermekünk van, itt egy „kicsivel” több, de nem kellett bemutatni az ő világukat a számomra. Az egy természetes dolog, hogy a felnőttek támogassák őket. Fát ültetni egy jelkép és gyakorlatilag is jó dolog. Csak ennyit tettünk.

Szabó László (b) Gyenes Éva (k) Balogh Bertalan (j) az ST S munkatársa

Az intézményekben nagy szükség volt a csemetékre és az árnyékolókra is

Gyenes Éva a Dunaújvárosi Óvoda igazgatója elmondta:

- Ez az akciócsoport már nem először segített nekünk. Mindig bevonnak a terveik kiválasztásába, megkérnek, hogy mondjam el, én mit szólok hozzá. Ennek a mostaninak is nagyon örültem. A fákra és az árnyékolókra nagy szükségünk van, hiszen az elmúlt két nyár a faállományunk szinte egyharmadát elvitte. Sokat kikellet szedni, ráadásul beindult az az országos kezdeményezés, ami szerint felül kellett vizsgálnunk az egész növényzetünket. Amelyiknek például veszélyes volt a termése, azt ki kellett szedni. Az is csökkentette az állományt. Innét indult az ötletünk.

Gyenes Éva

Ez a fákkal borított terület nagyon fontos dolog a számunkra, mert sok időt töltünk a szabadban. Az árnyékolás kötelező, és az óvoda udvara úgy szép, ha zöld. A gyermekek szeretnek a fák alatt játszani, és ha az óvoda dolgozóival együtt öntözhetik a csemetéket, az már egy nagyszerű program lesz nekik.

Köszönet a Jót, Szívből - Dunaújvárosért akciócsoportjának

Barta Endre, Dunaújváros humán ügyekért felelős alpolgármestere hangsúlyozta:

- Ismét köszönetet kell mondanunk a Jót, Szívből - Dunaújvárosért akciócsoportjának és a támogatóknak, hiszen közel ötven fa és árnyékolók kerülnek kihelyezésre ezeknek az intézményeknek az udvaraira. Elismerés illeti a szervezőket a jó célok kiválasztásáért és a megvalósítás precizitásáért.

Tóth Imre

Nagyszerű céljaikkal mások is azonosulni tudtak

Tóth Imre több szempontból is érintett. Úgy is, mint a jótékonysági akcióiról is ismert Carissa SE elnöke, másrészt az operatív feladatokat ellátó akciócsoport lelkes tagja.

- Ünnepünk volt a mai nap, hiszen egy olyan kezdeményezésünk ért a révbe, amit már régóta dédelgettünk a jótékonysági szervezetünkkel. Az egyik legszebb pillanat volt, amikor maguk az óvodások láttak játékosan a faültetetéshez. Egyrészt föl akartuk hívni a figyelmet a klímaváltozás következményeinek a hatására, másrészt a fák jótékony hatására a klíma és a levegő összetételére. A kicsik szempontjából az árnyékteremtés mellett a fák öntözésében való részvétel fontos szemléletformáló elem lehet. Valószínűleg, amikor húsz év múlva esetleg, ha a saját gyermekeik is idejárnak, ezek a csemeték akkorra hatalmas, terebélyes fákká nőnek, és a mai apróságok okkal lehetnek büszkék rájuk. Nem szabad elfelejteni, hogy ez nem jött volna létre a szülők, a vállalkozások, magánszemélyek támogatása nélkül. Büszkék vagyunk rá, hogy sokan mellénk álltak ebben a munkában is. Arra gondolok, hogy nagyszerű célokat tűzünk ki magunk elé, amivel mások is azonosulni tudnak.