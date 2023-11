A szeptemberi megállapodás értelmében 2023. október 1-től a szolgáltató által megadott listában szereplő lakóknak lehetőségük van arra, hogy 8 db zsákot az alábbi helyen és időben átvegyenek:

Rácalmási Polgármesteri Hivatal (2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.)

ügyfélfogadási időben (hétfőn 8-12 óráig, szerdán 8-12 óráig és 13-17 óráig, pénteken 12 óráig)

Mivel még most is jelentős mennyiségű zsák van az önkormányzatnál, a hivatal vezetői arra kérik a lakókat, menjenek be a városházára és vegyék át a hulladékgyűjtő zsákokat. Abba gyűjthetik össze például a lehullott faleveleket vagy más kerti zöldhulladékokat, amelyek elszállításra kerülnek.