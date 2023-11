Az egy hetet felölelő előadás-sorozatot egy plenáris üléssel indították a felsőoktatási intézmény „A” épületének nagyelőadójában, amelyen jelen volt többek között dr. Palotás Béla, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának tagja, dr. Rajcsányi-Molnár Mónika intézményfejlesztési és általános rektorhelyettes, dr. Pázmány Judit tudományos és kutatási rektorhelyettes, dr. Balázs László oktatási rektorhelyettes, Markovics Flóra gazdasági igazgató, az egyetem dolgozói, hallgatói és középiskolás fiatalok is.

Fotó: Laczkó Izabella

A Tudományos Hetet dr. Pázmány Judit nyitotta meg. Mint azt beszédében kiemelte, intézményük 2016-ban kapta meg az alkalmazott tudományok egyeteme rangot, hagyományőrző és modern szemlélettel rendelkeznek, ezzel együtt nyitottak a különféle kutatások és az új fejlesztési irányok iránt. Számos duális partnerrel rendelkeznek, akikkel közösen olyan képzési portfóliót kínálnak, amellyel hazai és nemzetközi szinten is piacképes tudásra tehetnek szert a hallgatók. Elkötelezettek abban is, hogy gyorsan alkalmazkodjanak, illetve választ adjanak az új technológiai kihívásokra, legyen az például a nukleáris ipar, azon belül is az anyagtudományi és hegesztőmérnöki tudományos területek, amelyek az előző évi Tudományos Hét témaköréül is szolgáltak. A rektorhelyettes hangsúlyozta, az a céljuk, hogy ezen intézményspecifikus területekbe a fiatalok is bekapcsolódhassanak, és hogy minél több kompetenciára tehessenek szert a tudományos rendezvény előadásai során is.