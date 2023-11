Az Internet Hotline hatékonyságát erősítik a különböző online platformokkal kialakított partnerségei, az úgynevezett Trusted Flagger partnerprogramok, amelyek keretében az IH ma már együttműködik a Meta, a YouTube, a Google és a TikTok, valamint 2023 júniusa óta a Discord munkatársaival is – olvasható az NMHH közleményében.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1989. november 20-án fogadta el a Gyermek Jogairól szóló Egyezményt (a továbbiakban: Gyermekjogi Egyezmény), amely összefoglalja azokat a minimumjogokat, amelyek minden gyermeket megilletnek. Azóta minden évben november 20-án ünnepeljük a gyermekjogok világnapját. Reagálva a megváltozott, gyors ütemű technológiai változásokra és az évek során kialakult digitális szokásokra, 2021-ben megjelent a Gyermekjogi Egyezmény 25. számú Általános Kommentárja (a továbbiakban: Kommentár), amely elismerte, hogy a gyermekek jogai a digitális környezetben is érvényesek. A Kommentár útmutatást ad arról, hogy a gyermekeket megillető jogok milyen módon biztosíthatók az online térben is: hogyan játszhatnak, tölthetnek időt úgy az interneten, hogy ne sérüljön – többek között – az erőszak és a kizsákmányolás elleni védelemhez való joguk, a káros, nem megbízható online tartalmaktól való védelemhez való joguk, és élhessenek a szabadidőhöz és játékhoz, a magánélethez, valamint az információhoz való jogukkal is.

Az IH egyik eszközét a hatékony segítségnyújtáshoz a jól kiépített partnerségei jelentik, amelyek lehetővé teszik a nagy közösségimédia-platformokkal való közvetlen kapcsolattartást. Ennek keretében a szolgáltató egyedi kommunikációs csatornát tart fenn megbízható bejelentő partnerei számára, és kiemelt moderátori figyelmet biztosít a tőlük érkező jelzéseknek.

Az IH 2021 februárja óta tagja a TikTok Community Partner Programjának, ami azért kiemelt jelentőségű eredmény, mert a platform felhasználói között nagyon sok gyermeket találunk, akik naponta akár több órát is eltölthetnek TikTok-videók megtekintésével. Emellett a szolgálat része a Meta, ennek körében a Facebook és az Instagram, valamint a Google és a YouTube partnerprogramjának is.

Az IH 2023 júniusában elsők között csatlakozott a Discord Trusted Reporter elnevezésű programjához. A Discordot jellemzően gamerek, azaz online videójátékosok használják abból a célból, hogy zökkenőmentesen tudjanak egymással kommunikálni a játék közben is különböző csevegőszobákban. A platform rendkívüli népszerűségnek örvend, világszerte havonta több mint 150 millió aktív felhasználóval rendelkezik, akik jelentős arányban kiskorúak. Az IH bejelentései között először 2022-ben jelent meg a platform, köztük főként olyan jelzések, amelyekben a Discordon elérhető, gyermekkel szembeni szexuális visszaélést rögzítő tartalmakat sérelmeztek. Emellett a tapasztalatok azt mutatják, hogy a platform és az azon belül, akár a videójátékoktól függetlenül is létrehozott csevegőszobák nyújtotta anonimitás azt a veszélyt is magában hordozza, hogy rossz szándékú felnőttek könnyen a gyermekek közelébe és egyúttal bizalmába tudnak férkőzni, majd az online behálózás részeként – többek között – intim felvételeket csalhatnak ki tőlük.

Az IH azon dolgozik, hogy az internet biztonságosabb hely legyen, és a felhasználók, köztük a gyermekek is, megbízhatóbb online környezetben gyakorolhassák jogaikat, veszélytelenül játszhassanak, cseveghessenek és kikapcsolódhassanak.

Azonban, ha mégis sérelem éri őket online, akkor itt lehet bejelentést tenni!