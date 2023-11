Az előző idényben a legrangosabb sorozat négyes döntőjében a Sabadell és a DFVE is ott volt, utóbbi erőn felüli bravúrral. Végül az újvárosiak negyedikek lettek, míg a spanyolok megnyerték a kupát, amire az idei szezonban is jó esélyük van. A hatszoros BL-győztes Sabadell tavaly ülhetett vissza a trónra, előtte két szezonon át az Olympiakosz Pireusz győzött, 2021-ben éppen a Dunaújvárost múlták felül a fináléban.

A spanyolok egyébként nem is mennek el Magyarországról a meccs után, mert kedden 18.45 órától a Hajós uszodában az Eurokupa-győztes UVSE-vel játszanak az Európai Szuperkupáért. Előtte amolyan felvezetésként jön számukra a DFVE elleni találkozó a BL-csoportkörben, ahol eddig két sima győzelmet arattak. Vad Lajos együttese ezzel szemben kikapott a görög Alimostól, illetve legutóbb büntetőkkel maradt alul a francia Mulhouse ellen, jelenleg egy ponttal a kvartett utolsó helyén állnak.

– Elég sok csatát megéltem már játékosként és edzőként, ezért teljesen nyugodtan várom a találkozót. Egyébként nagyon szeretem ezeket a meccseket, gondolom a játékosok is így érzik, mert ilyenkor mutathatják meg igazán, mit tudnak, milyen csapatot alkotnak. Nem minden nap adódik rá lehetőség, hogy ilyen kaliberű ellenféllel szemben bizonyíthatnak – mondta Vad Lajos vezetőedző lapunknak.

A szakember úgy érzi, mentálisan rendben van a társaság, azaz nem tart attól, hogy esetleg teherként jelentkezne rajtuk, milyen komoly riválissal játszanak szombaton.

– Ahhoz képest, hogy gyengültünk az előző szezonhoz képest, az alap- és elsődleges célokat eddig teljesítettük. Ugye, a selejtezőből bejutottunk a BL főtáblára, ott vagyunk a Magyar Kupa legjobb négy csapata között, és azért dolgozunk, hogy ez a bajnokságban is sikerüljön. A lépcsőzetesség híve vagyok, ezért nem lehet természetességgel elvárni, hogy egyből mindent megnyerünk. Össze kell szoknunk, úgy érzem, mérkőzésről mérkőzésre lépegetünk előre. Mivel elég későn, nem sokkal a szezonrajt előtt vettem át a lányokat, ezért vannak még lemaradásaink. Illetve benne van még a hullámzás a játékban, erre jó példa a legutóbbi BL-meccsünk, hiszen Mulhouse-ban két negyed alatt tizenegy gólt kaptunk, aztán a következő kettőn csak négyet úgy, hogy több olyan ítélet volt ellenünk, ami miatt csak vakarództam. Végül óriási bravúrral döntetlenre hoztuk azt a találkozót. A csapatunk fele húsz­éves, vagy az alatti. Ahhoz, hogy komplett és érett vízilabdázók legyenek, a kudarcokat is át kell éljék, mert nemcsak a győzelem, hanem ez is acélosítja az embert. A szezonban találkoztunk már sokkal jobb csapatokkal nálunk, de „hülyére” egyszer sem vertek minket, ami jelzi, jó úton haladunk – tette hozzá Vad Lajos, aki hangsúlyozta, hosszú edzői pályafutása alatt nem elvárás számára, hogy valaki küzd és hajt. Ez ugyanis az alap, amiért nem jár pluszdicséret. Viszont ha ez jó játékkal párosul, akkor persze már igen.

A DFVE új szakvezetőjétől megkérdeztük azt is, milyen felfogásban várják a szombati meccset. Esetleg a spanyoloknak ugranak, hátha meglephetik őket, illetve mivel lenne elégedett számszerűleg.

Nézze, ha kivont karddal rontunk rá a Sabadellre, akkor péppé vernek minket. Ehelyett türelmesen, megfontoltan kell játszani, amit tudunk, azt maximálisan végrehajtva.

– Ebben az esetben mondatjuk azt, lehet esélyünk. Nagyon sok ki tud derülni ilyen mérkőzésen egy fiatalnál, még ha hibázik is, de szeretném látni azt, játssza a pólót és nem feltétlen kézi vezérléssel. Amit megadok taktikát, azt a személynek és a csapatnak is meg kell töltenie tartalommal. Ami pedig a számszerű tippelgetést illeti, azt a totózóban kell csinálni. Férfi vonalon játszottam az olasz Reccóval úgy, hogy néggyel kikaptunk itthon, de akkor éreztem, hogy igazából összeállt a csapat és egyben van. Azaz nem mindig a siker mutatja ezt. Az azonban biztos, a sportág ünnepe lesz szombaton, és előre is várom a fantasztikus dunaújvárosi közönség támogatását. Remélem, ezt meg is tudjuk hálálni.

A csoport állása