Az előadó maga is orvos végzettségű, ezért a hallgatóság problémáit, az előadást érintő szituációkat jól ismeri. Nagyszerű stílusa, humoros előadásmódja és tapasztalatokon alapuló példái magával ragadták a közönséget, és könnyed tanulást biztosított. Így a továbbképzés is várhatóan hasznos, és eredményes lesz a résztvevő egészségügyi dolgozok számára is.