Az ünnepélyes átadón jelen volt a pályázó családokon kívül dr. Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője, Kalamán Ferencné tankerületi igazgató és az intézmény vezetője, Bíró Éva Zsuzsanna.

– Az Esélyegyenlőség a digitális oktatásban elnevezésű programban azt a célt tűzte ki a kormány, hogy az általános iskolák 5. évfolyamától a 12. évfolyamig minden tanuló, aki igényli, kapjon egy hordozható számítógépet. Nagyon fontos, hogy az a tanuló is meg tudja szerezni a szükséges tudást, aki a digitális oktatáshoz szükséges eszközzel nem rendelkezik. Ezeket a célokat a pandémia tapasztalatai is alátámasztották. Ezért a következő napokban országosan 140 ezer notebook kiosztása kezdődik meg a 7. és 10. évfolyamon tanulóknak, amelyből a Dunaújvárosi Tankerülethez tartozó iskolákban 1668-at osztanak szét. Ezen iskolák közül a Dózsa György Általános Iskolába érkeztek meg elsőként a notebookok. De hamarosan minden intézményben megkapják a pályázó gyerekek, illetve szüleik a digitális eszközöket, ez vonatkozik az egyházi fenntartásúakra, valamint a Széchenyi István és a Rosti Pál Gimnáziumra is. Köszönöm Magyarország Kormányának, hogy lehetővé tette a térségben élő gyerekeknek az esélyegyenlőséget a program segítségével- fejtette ki dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő.

Fotó: LI

– A tankerület ebben a programban a notebook-osztás lebonyolítója. Nagyon praktikus, jól használható eszközöket van lehetőségünk ezúttal is szétosztani a kormányzati program jóvoltából. Nem csak könnyen hajtogatható, hanem érintőképernyős is, amelyet a tapasztalatok alapján a gyerekek nagyon szeretnek és számos lehetőség nyílik meg előttük a használatával. Ugyanis az oktatási rendszer digitalizációja kapcsán több jelentős fejlesztést is végeztek, mint például okostankönyvet is készítettek a szakemberek, amelyek ezekkel az eszközökkel már gond nélkül, egyszerűen hozzáférhetőek lesznek mindenki számára- hívta fel a figyelmet Kalamán Ferencné, tankerületi igazgató.

– Ebben a projektben a pedagógusoknak is lehetőségük van ilyen eszközökhöz jutni, ahogy tavaly tavasszal már a 9. évfolyamos diákok is kaptak hordozható számítógépet ily módon. A tervek szerint 2024 tavaszán az 5., 6. és 9. évfolyamon tanulók eszközeinek kiosztásával folytatódik a program. Egyébként a KRÉTA rendszerben kellett a diákoknak, illetve a szüleiknek pályázni. Az iskola részéről mi használati utasítás elkészítésével támogatjuk az eszköz megismerését. Hiszen ma már számos olyan iskolai feladat van amelyhez elengedhetetlen egy ilyen eszköz, például ha online bemutatót kell készíteni, vagy ha kutatás a feladat. Ezt az otthon is használható eszközök nélkül a gyerekek eddig csak a könyvtárban, vagy az informatikai tanteremben tudták megoldani- mondta el az intézmény vezetője, Biró Éva Zsuzsanna.