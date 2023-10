Nem fürkészem gyakran az éppen aktuális világnapokat, azonban nemrég lecsekkoltam, miket is ünnepeltünk az elmúlt napokban és milyen figyelemre méltó, vicces vagy éppen furcsa világnapok elébe is nézünk még. Októberben több, mint 40 világnap létezik, köztük a népszerű zene, idősek, valamint az állatok világnapja. Vasárnap egyszerre négy jeles napot is ünnepelhettünk, hiszen a fehér bot (vakok és gyengénlátók) napja, és az ölelés napja is tegnap volt, de a kézmosás, sőt a falusi nők világnapját is ekkor ünnepelhettük. Ma, azaz október 16-án két jeles napra ébredhetünk: az élelmezés és a kenyér világnapjára. Ünneplésre fel!