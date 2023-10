Talán emlékeznek még arra, hogy a magas energiaárak miatt már tavaly lépnie kellett valamit a Dunaújvárosi Óvodának. Akkor az a megoldás született, hogy a kis csoportszámmal működő Kincskereső tagóvoda közösségét ideiglenesen az Aranyalma tagóvodába költöztették, így legalább egy teljes épület fűtési költségét spórolhatták meg.

Mint azt Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője lapunknak vázolta, ez a verzió a mostani szezonban kivitelezhetetlen, ugyanis nincs olyan tagintézményük, amely be tudna fogadni akár egy-egy csoportot. A Duna-parti egységükben például a most indult görögkatolikus óvoda egyik csoportja székel (amíg a Szent Pantaleimon Görögkatolikus Általános Iskolában elkészül a végleges helyük), a Margaréta tagintézményben pedig a Duna Dog Center gyógypedagógusai kaptak helyet, akik hathatós segítséget nyújtanak az óvodai fejlesztő-foglalkozások megvalósításában. Ezzel kapcsolatban a vezető elmondta, nagyon sok a különleges bánásmódot igénylő kisgyermekük, a szakvélemények alapján az óvoda öt gyógypedagógusának hetente 400 fejlesztő órát kellene tartania az SNI-s és BTMN-s gyermekek számára, amely fizikailag lehetetlen, még akkor is, ha vannak olyan apróságok, akik fejlesztését csoportos foglalkozás keretében is meg lehet valósítani. Ebben segítenek nekik a Duna Dog Center kollégái, hagyományos fejlesztő foglalkozással és állatasszisztált terápiával egyaránt.

Visszatérve az alaptémához, Gyenes Józsefné ismertette, nagy valószínűséggel úgy fogják megoldani a költségcsökkentést, hogy a szünetekben városrészenként csak egy óvodát tartanak nyitva. Például egy körzetben van a Kincskereső, az Aranyalma és a Csillagvirág ovi, közülük csak egyet működtetnének. Természetesen erről mindenképpen megkérdezik a szülőket, felmérik az igényeiket, hogy ki-hogyan-miként tudna alkalmazkodni a változáshoz, kinek-melyik megoldás a jobb. Éppen ezért, egyenlőre még nem tudni azt, hogy pontosan mely óvodákat zárnak be ideiglenesen a szünetekben. Ha kevesebb lesz a szülői igény, akár még kevesebb tagóvoda lesz nyitva.

Ezt az új formációt elsőként a szeptember 28-tól november 5-ig tartó őszi szünetben fogják tesztelni, megnézik, hogyan válik be. A téli szünetben egy óvodában tartanak ügyeletet (karácsony és szilveszter között zárva tartanak, s majd január 2-től folytatják az ügyeletet). A tavaszi szünet ugyancsak belelóg a fűtési szezonba, ezért akkor is városrészenként egy oviban fogadják a gyermekeket. Az már biztos, hogy a nyári szünetben az Aprók Háza tagintézmény lesz az ügyeletes óvoda.

A szünidei bezárások nemcsak a fűtési költségek csökkentése miatt előnyösek, hanem azért is, mert a státusztörvény miatt megemelkedett az óvodai dolgozók éves szabadsága, így összehangoltan mindenkinek ki tudják adni a törvény által kötelezően előírt szabadnapokat.