A résztvevőket Cseh Ferenc elnök köszöntötte, majd átadta a szót Melkovics Jánosnak, a Dunaújvárosi Egyetem Tehetséggondozási Munkacsoportja vezetőjének, az egyetemi kollégium igazgató helyettesének, aki a házigazda jogán beszélt röviden a kollégium történetéről, a szakkollégiumok felépítéséről, amelyekben azokat a diákokat tömörítik, akik a többieknél is többet szeretnének tudni, illetve beszélt a Sheldonnal való kapcsolatukról is.

Melkovics János

Fotó: Laczkó Izabella

Vámosi Zoltán a Kerpely Antal Szakkollégium egyik vezetője mesélt a szakkollégiumban folyó munkáról, például, hogy automata robotkarokat készítenek éppen, ami az elektromos autók töltését oldaná meg oly módon, hogy az eszköz felismeri az autó típusát, és az ennek megfelelő töltőfejet beilleszti a nyílásba, majd a töltés végeztével ki is veszi, és bezárja a fedelét. Így a teljes folyamat emberi kéz beavatkozása nélkül zajlik le. Ilyen egyelőre még nincs forgalomban sehol a világon. Büszkén említette, hogy a computer szakkollégiumnak közel 80 tagja van. Illetve azzal is eldicsekedett, hogy csatlakoztak a UniSpace programhoz, amelyben 17 egyetem vesz részt. Bármennyire hihetetlennek tűnik elsőre, de ebben az akkreditált képzésű programban űrszakembereket képeznek, űrjogászokat, élelmiszeripari mérnököket, telekommunikációval foglalkozó szakembereket. Magyarországon elsőként dolgoztak ki egy húszórás képzést, amit kizárólag a virtuális térben valósítanak meg. Ennek népszerűségét jelzi, hogy hét másodperc alatt telt be a 70 fős létszám a száznegyven beintegrált hallgatóból.

Vámosi Zoltán

Fotó: Laczkó Izabella

A klubnap kiemelt témájában a bemutatót Rigó Zoltán a Sheldon Zrt. vezetője tartotta. Cégük immár harmadik éve működik az egyetem épületében. Most éppen egy HR-alkalmazás fejlesztésén dolgoznak, ami az alig egy éve bemutatott mesterséges intelligenciára, a ChatGPT-re épül, amely egy az OpenAI mesterséges intelligencia kutató laboratórium által kifejlesztett chatbot, egy nagy nyelvi modell. Igyekezett bemutatni működésének felépítését, működési elvét, a tokenek jelentőségét. Néhány példát is mondott a felhasználás lehetőségeiből. Például azt, hogyan igyekezett a mesterséges intelligencia megnyugtatni egy elutasított árajánlat után. Vagy, amikor arra a kérdésre kereste a választ, hogy mi a teendő, ha egy munkavállaló rendszeresen elkésik, mert valószínűleg valami nőügy van a háttérben. A mesterséges intelligencia megválaszolta, hogy milyen coachingban kell részesíteni, hogy időmenedzsment tréninget kell tartani neki. Nagyon rendszerezetten leírta azt a hat alapvetést, hogy mit kell tenni ezzel a kollégával.

Rigó Zoltán

Fotó: Laczkó Izabella

Összefoglalta, mit várunk tőle: Az ismétlődő, összetett, gyakran unalmas folyamatokat tudjuk vele automatizálni. Ennek azért van jelentősége, mert jelen pillanatban az értékteremtő és támogató folyamatok aránya egy cégnél 60-40 százalék. Ez utóbbi jó része kiváltható a mesterséges intelligencia segítségével. Az irodai folyamatok automatizálásában való jelentőségét szemléltetve ismertette annak a HR-alkalmazásnak a működését, amit éppen fejlesztenek. Ez a beérkező önéletrajzokból egy jól strukturált adatgyűjteményt hoz létre, amit a megadott szempontok alapján képes kiértékelni is, és javaslatokat ad a vezetőnek, milyen kérdéseket tegyen fel az állásinterjún. Megdöbbentő, de még a hozzáállása is skálázható. Ha túl jók a jelentkező eredményei az önéletrajz alapján, akkor másként áll hozzá, mint a kevésbé jól teljesítőkhöz. Ez az alkalmazás hamarosan már használható formában elérhető lesz egy webes felületen, és bárki használhatja.

Kijelentette, szerinte nem fogja elpusztítani a földet és nem veszi el a munkánkat. Véleménye szerint nagyon sok érdekes, új munkakör fog létrejönni miatta. Minden olyan területen remekül használható, ahol nagy mennyiségű adatot kell strukturálni és elemezni. És ez még csak egy szelete a lehetőségek tárházának.