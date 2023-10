Az első, már történelmi helyszín a Hunyadi tér. Sokféle mulatságot látott már ez a tér túl azon, hogy a szüreti felvonulók is rendre útba ejtik. Itt is volt egy felelős ember, Kaszás Imre önkormányzati képviselő, aki nagyon komolyan figyelte a rövid műsort és a pihenő eltöltését.

A terület szép volt és elég nagy ahhoz, hogy a több mint kétszáz vendégeskedő zavartalanul pihenhessen egyet. Az asztaluk? Különleges fajtának mondható. Alig hogy lefogyott róla a kínálat, valamelyik jószívű szomszédasszony keze nyomán, ismét mindenből lett elegendő.

A második megállóban a Fehérvári úton is sokan várták a felvonulókat. A vendéglátók alkalmi szóvivője Bende Viktor lett.

– A felvonulók is a maguk módján készülnek erre az eseményre, hogy rendbe legyenek a fogatok, a lovak is formában érkezzenek, na és persze a táncosok is, nehogy szó érje a házuk elejét! Mi, a környékbeli családok is megtesszük, ami tőlünk telik. A párom pogácsát, más süteményt sütött, de készültek zsíros kenyerek, fasírozott golyók és sokféle rágcsálni valók is. Gondoltunk a megszomjazókra a sokféle üdítő italokkal. Módjával alkoholosakat is kaphatnak a felnőtt korúak. Én már régóta nem tartok velük, de a gyermekeim helyettünk is szerepelnek, és jó néhány ismerősünk is a csapat tagja lett.

Fotó: Balogh Tamás

A következő megállóig egy kilométert tettünk meg. Itt Kiss Jánosné bolt-tulajdonos várt bennünket.

– Vendégeket várni mindig egy kicsit izgalmas és kellemes érzés. Azt gondolom, hogy a tavalyi tapasztalatokat fölhasználva most alaposabban készültünk fel a fogadásukra. Most több helyet szabadítottunk föl a fogadásukra, remélem örömmel töltik nálunk is az idejüket. Csináltunk egy kis közvélemény kutatást a leendő vendégek között, ezért készítettem nekik a hagymás zsíros kenyeret, mert hogy az szerintük megunhatatlan. Mellé piskóta tekercseket is sütöttem, de jutott nekik a többféle sós és édes aprósüteményekből. Innivalókból is komoly készletünk volt. Figyeltünk arra, hogy vannak közöttük kisiskolások, és felnőttek is.

Nagyrészt vállalt az egész napos esemény előkészítéséből Sziliné Czeiner Renáta az önkormányzat munkatársa, aki a részletekbe is beavatott bennünket.

– A tennivalóink közé a táncok megszervezése is beletartozott, (az idén kilencen vettünk részt a csoport munkájában) az iskolások is szépen fölkészültek a maguk műsorával, hogy megtiszteljük vele a falunk lakosságát. A felvonulás és a bál megszervezése is a dolgunk volt, ahogy egy szép vendéglátás, a kései közös ebédünk elkészítése és a feltálalása is. A környékünkön ez az idei utolsó szüreti felvonulás és bál, azért nagy örömünkre sokan eljöttek hozzánk, hogy még egyszer átéljék ezt az örömöt. A lovasok és a hajtók száma a táncosokéval együtt elérhette a kétszáz főt. Ez a várakozásunknak megfelelőnek mondható. A menetet négy zenész kísérte: Medve Gábor, Rózsa Zsolt, Szuszics Béla, és Simon László. Az esti bál, aminek a bevételével az iskola szülői munkaközösségét támogatjuk, héttől-hajnalig tartott. A talp alá valót Simon László és Szabó Attila húzta.

Fotó: Balogh Tamás

A korábbi jelentős közösségi eseményekhez hasonlóan Rauf Norbert a falu polgármestere az előkészítés és a lebonyolítás minden fázisában részt vett.

– Daruszentmiklósé az utolsó „jó idős” szabadtéri esemény a mi környékünkön, és szívesen vártuk meg a magunk idejét. Persze, ha visszajön a nyárias idő, szívesen csinálunk még egy nagy szabadtéri bulit. Még akkor is, ha mint az tudható, egy ilyen esemény előkészítése is több hétig tart. Azt mondhatom, hogy a falu vezetőivel a Pulainé Varga Gabriella jegyző asszonnyal, Valler Csaba alpolgármesterrel és a képviselőkkel összefogtunk, hogy a felvonulókat a záró helyszínen, itt a Barátságház parkolójában egy finom ebéddel várjuk. Mára egy tartalmas babgulyással készültünk.