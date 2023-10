A kisvárosban ’56 hőseinek tiszteletére október 20-án, délután tartottak ünnepségét. A műsort évek óta a Jankovich Miklós Általános Iskola pedagógusai és diákjai adják. Így történt ez ebben az évben is, a 7.b osztályos tanulók – felkészítőjük Baksa László –, valamint a Napsugár Asszonykórus és a Jankovich Miklós Általános Iskola énekkara – felkészítőjük Márkusné Igmándi Zita – előadását láthatták a résztvevők a település közművelődési intézményében.

A rácalmási színpadon az ünnepi műsor kreatívan építkezett. Nem statikus képekkel, hanem a határokon belül minél több mozgással dolgoztak, így a közönség és egészen biztos, hogy a szereplő diákok maguk is közelebb kerületek a műsor témájaként szolgáló 1956. október 23-i eseményekhez. Az előadásban arra is törekedett a felkészítő, hogy minél több érzékünket mozgassa meg. Korabeli Elvis Presley felvételt, filmbejátszást és a kor hangulatához hozzátartozó táncjelenet is láthatott a közönség.

Szülőként is jó volt látni, hogy a felkészítő tanár végig ott volt a gyerekekkel, a szerepek nem a megszokott hierarchikus vonalat követték. Érezhető volt a műsorból, hogy együtt dolgoztak és együtt gondolkoztak a felkészülés során, több jelenetben együtt szerepeltek a színpadon is, vagy együtt izgultak vagy örültek egy jól sikerült jelenetnek a takarásban.

A program sikeréhez a nagyszerű díszlet is hozzájárult, hiszen '56-hoz közeli tárgyakat, emlékeket helyeztek a színpadra. Láthattunk bakelit telefont, rádiót, bambit és Elvis képet is. Ezeknek a tárgyaknak mind kiemelt szerep jutott a műsorban, és a segítségükkel kézzelfoghatóvá vált szereplőknek és a hallgatóságnak is mindaz, amiről a műsor szólt. Mindezeknek köszönhetően a híres 67 évvel ezelőtti október 23-i nap szinte újjáéledt a szemünk előtt és a telt házas művelődési ház közönsége vastapssal jutalmazta a 7/b. műsorát.

A műsort követően az emlékező rácalmásiak a Milleniumi Parkban vonultak fáklyás kísérettel, hogy elhelyezzék az emlékezés virágait. Az emlékműnél fáklyás sorfal között elsőként Schrick István polgármester és Németh Miklósné alpolgármester a város képviselő-testülete és az önkormányzat intézményei és dolgozói nevében fejezték ki tiszteletüket koszorú elhelyezéséével. Majd a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület, a Fidesz helyi szervezete, a Rácalmási Polgári Egyesület, végül a Rácalmási Vállalkozókért Egyesület koszorúzta meg a rácalmási ’56-os emlékművet.