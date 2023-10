A borrend eseményeinek központja mindig a kápolna. Képünk a májusi Orbán-napon készült

Fotó: Laczkó Izabella

Kulcson a Fürttől a pohárig elnevezésű szüreti mulatságon vettek részt, ahol Dőlt a lé címmel interaktívan mutatták be – akinek kedve volt ki is próbálhatta – a szőlő darálását, préselését. A borrend és a szervezők jóvoltából ingyenes mustkóstolót is tartottak, valamint az adonyiak a 2023-as új boraikat kínálták kóstolásra. A jelmondatuk az volt, hogy „haza egy palackkal sem viszünk!”.

Október elsején a móri bornapokon vendégeskedtek a Szent Orbán Borrend tagjai, a Brindisi Szent Lőrinc Borrend meghívásának tettek eleget. Az adonyiakat Ecsődiné Pletser Edit, Kurucz Vanda és László Norbert nagytanácsi tagok képviselték.

A bornapokon tartották meg a móri borbarát hölgyek a 13. Ezerjó Fiú választást, ezen Májer Béla és Vajk István vett részt.

Szombaton azután hazai pályán vitézkedhetnek az adonyiak. Hagyomány, hogy októberben megtartják az újbor ünnepét, és hálát adnak azért, hogy jó lett a termés, jók lettek a borok. A program a szőlőhegyen a Szent Orbán-kápolnánál 14 órakor kezdődik a hálaadó litániával. Ezután ünnepi köszöntők következnek, majd átadják a Szent Orbán vándordíjat, amit 2009-ben Menyhártné dr. Zsíros Mária és dr. Menyhárt Ferenc alapított. Minden évben – így az idén is – az alapítók és a nagytanács közösen ítéli oda a díjat.

A díjátadás után a RitMusa zenekar koncertjét hallgathatják meg a jelenlévők. Az együttes a programjában a magyar és a cigány népzene fúzióját adja elő. A RitMusa ismerős lehet az M1, M2, a Duna TV, a Petőfi TV és a Kossuth rádió műsoraiból is.

A hivatalos rész után a borrend minden érdeklődőt újborral és kiflivel – ez is régi hagyomány – kínál meg.