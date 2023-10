A dunaújvárosi önkormányzat arról számolt be a közösségi oldalán, hogy egy újabb szépkorba lépő polgárt köszöntöttek, a 90 esztendős Ali Józsefné Margit nénit. Mint írják, a szépkorú 1933-ban született Kékeden egy földműves család legfiatalabb gyermekeként. Hamar megtanulta a munka becsületét, amely egész életének fő meghatározója. Szorgos, igyekvő, összetartó családba született. Hat testvére volt. A testvérek felnőttként is tartották a jó kapcsolatot, figyelemmel kísérték egymás sorsának alakulását. Margit néni az 1956-os forradalom után követte nővérét Dunaújvárosba, és a Ruhagyárban kezdett el dolgozni. Itt ismerkedett meg néhai férjével, Ali Józseffel, akivel 40 évig éltek házasságban. Két gyermekük született, Attila és Csaba, akikre mindig számíthat a hétköznapokban. Élete szorgalmas munkával telt, a Ruhagyár után a Magyar Postán kézbesítőként dolgozott nyugdíjazásáig. Nagy boldogság érkezett az életébe unokái, Róbert, Dániel és Barnabás, valamint dédunokái, Jonathan és Mattheo születésével. A mai napig nagyon kommunikatív, határozott egyéniség. Letagadható 90 éves kora ellenére is ritkán szorul segítségre, önellátó, piacra jár, de leginkább Kulcsra, a kertjébe, ahová szinte mindennap kijár. Annál is inkább, hiszen ott 4 macskát gondoz.