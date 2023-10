Az eseményen jelen volt a felsőoktatási intézmény vezetése, dr. András István rektor, dr. Rajcsányi-Molnár Mónika és dr. Balázs László rektorhelyettesek, valamint Péterffy Balázs, a Klebelsberg Központ szakmai elnökhelyettese, Kalamán Ferencné, a Dunaújvárosi Tankerület igazgatója Kökönyei Hedvig, a Tamási Tankerületi Központ szakmai vezetője és dr. Baráth Csilla, a Szekszárdi Tankerületi Központ szakmai vezetője.

Kölcsönösen hasznos

Péterffy Balázs felidézte, a Dunaújvárosi Egyetemmel való együttműködésük már korábbra datálódik, ugyanis a 2017-ben meghirdetett kreatív, digitális eszközök használatára épülő matematika versenyük szervezésében és lebonyolításában a felsőoktatási intézmény szakmai partnerként vett részt. Négy alkalommal hirdették meg ezt a tanulmányi megmérettetést, és bízik abban, hogy lesz még folytatása. Most viszont olyan irányba indul a közös munka, amely azt mutatja meg, hogyan tud kölcsönösen, egymás hasznára lenni a köznevelési rendszer és a felsőoktatás, amelyeket általában külön kezelnek, de rengeteg közös elem és feladat kötheti össze őket. A stratégiai együttműködésben rögzítették például azt fontos és komoly ösztönző-erővel bíró lehetőséget, hogy az érintett három tankerület továbbtanulás előtt álló diákjai többletpontokat kapnak, ha a Dunaújvárosi Egyetemet választják. Az elnökhelyettes méltatta felsőoktatási intézményünket, amely nagy hangsúlyt fektet a fejlődésre és az innovációra. Az együttműködés előnyei közt azt is említette, hogy a tankerületek pedagógusainak továbbképzését is megvalósíthatják a térségi tudásközpontban.

Értékes intézmények

Dr. András István arról szólt, mindig is fontos volt számukra, hogy meghatározó intézmény legyenek a térségben, az ez irányú munka pedig meg is látszik a felvételi számokban (hiszen a többszörösére nőtt a hallgatók létszáma). Beszélt arról is, hogy már működtetnek egy technikumot, a Bánki középiskolát, a szinergikus együttműködésüknek (például átvett tananyagok, módszertanok) szintén kezd látható eredménye lenni. Mint mondta, a már többször említett Duna menti ipari tengely (Százhalombattától Bajáig) vonalán nagyon értékes intézmények találhatók, amelyekkel érdemes együttműködést kialakítani. A hosszú távú stratégiájuk részeként pedig kiemelt figyelmet szeretnének rájuk fordítani, s nyitni kell az általános képzés irányába is.

Többletpontok

Mint azt az együttműködési megállapodással kapcsolatban vázolták, a célja többek között az, hogy a szakmai-tudományos kapcsolatok bővítése érdekében kölcsönösen támogassák egymást az intézmények a beiskolázás és a szakmaválasztás területén. Mint ismert, a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben dönthetnek arról, hogy melyek azok az intézményi feltételek, amelyekre plusz pontot adnak a 2024-es általános felvételi eljárás során. A Dunaújvárosi Egyetem a stratégiai együttműködési megállapodással rendelkező középiskolákból (tehát a három tankerület valamennyi intézményéből) érkező jelentkezőknek a maximálisan adható, azaz 100 többletpontot garantálja.

Tizenhárom középiskola

A rektor mindhárom tankerületi vezetővel külön-külön írta alá a megállapodást. Kíváncsiak voltunk arra, hogy hány iskolát érint közvetetten is ez az együttműködést. Kalamán Ferencné, a Dunaújvárosi Tankerület igazgatója vázolta, ők ötvennyolc telephelyen harmincnyolc iskolát működtetnek (egy iskolához több tagintézmény is tartozhat), ezen belül pedig három középiskolát. Kökönyei Hedvig, a Tamási Tankerületi Központ szakmai vezetője elmondta, ők negyvenhárom telephelyen tizenkilenc iskolát működtetnek, ebből öt középiskola. A Szekszárdi Tankerületi Központhoz huszonkilenc intézmény tartozik, ebből öt középiskola, és mint azt dr. Baráth Csilla, a tankerület szakmai vezetője kiemelte, olyan neves és elismert iskolákat tudhatnak a sorukba, mint például a dunaföldvári Magyar László Gimnázium vagy éppen a szekszárdi Garay János Gimnázium, amelyek diáksága erős alapot jelenthet az egyetem számára is.