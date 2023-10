Scheier Zsolt polgármester köszöntötte a 95 esztendős Terike nénit

Fotó: Balogh Tamás

Hogy érzi magát Teri néni?

– Köszönöm, hála Istennek jól vagyok, csak a lábaim nem akarnak elbírni. Viszont, ha kimegyek kapálni a kertbe, akkor nem fáj! Amikor bejövök, akkor persze rákezdi, és már két botra van szükségem a járáshoz. Tudod milyen jó munka az? Én nagyon szeretem. Fogd meg a kezemet! (És megtisztelőn felém nyújtja mindként kezét.) Ugye, hogy nagyon kemények? A munka tette ilyenné.

Tudod, hogy van ez, a gyerekeim nagyon nem akarják elfogadni, de én nem hagyom el a kerti munkát, hiszen valamivel csak segítenem kell őket, mert az nem lehet, hogy mindent ők csináljanak! Ez a kapálgatás csak a jó időjárásban jut nekem, mert a télre a Zsuzsi lányom bevisz magához a városba, ott aztán csak a séta marad nekem mozgásnak. Tavasszal pedig ezt folytatom.

Terike néni a családtagjai körében

Fotó: Balogh Tamás

Kislány korától a munka várt rá...

– 1928.szeptember 27-én, Selyemmajorban születtem. Hárman voltunk testvérek az öcsémmel és a nővéremmel. Az apám elsőcsírásként dolgozott ott a Zirci Apátság uradalmában. (A csírások a tehenek gondozását, fejését látták el.) Én már béres voltam, ami azt jelenti, hogy egész évre elszegődtem oda mezőgazdasági bérmunkásnak, amikor Nagykarácsonyba települtünk 1938-ban.

Ökrös szekérrel költöztek át...

– Amikor én érkeztem, a szekér magasan megvolt rakva kukoricaszárral, én meg a tetején ültem. Az öcsém meg a nővérem, gyalog hajtották át a körülbelül nyolc kilométeres úton a disznókat és a három tehenet. Baromfiféléket is mindig tartottunk. Itt is építettek a dolgozóknak cselédházakat (szolgálati lakásokat), abba költöztünk, amelyik még mindig áll. Mivel az apám vezető féle volt, egy kétszobás lakrészt kaptunk.

Az első „iskola” a házkörüli munkák elvégzése volt

– Mindenkinek, kicsi korától volt dolga. Ahogy lehetett, már megtanultuk, hogy melyik álltnak mikor, mit adjunk enni. Szívesen csináltam, de nem volt választás, elkellett végezni, amit mondtak.

Az elemi iskolát Kovács Ferencné tanítónő keze alatt, Hercegfalván kezdtem, az ideköltözésünk után a templom melletti régibe jártam. Ott volt a tanító lakása és a tanterem is. Abból csak egy volt, és benne az összes osztály. Hamar meglehetett szokni, senki sem zavarta a másikat, de mivel a tanító úr, Seveland Antal szigorú volt, nem is hagyta volna. Szerettem oda járni.

Egyformán voltunk mi minden, nem volt kiválasztott barátom. Mindegyiket szerettem. Akkoriban valamiért nem álmodoztunk arról, hogy „mi leszek, ha nagylány leszek”. Akkoriban még nem volt példa arról, hogy a fiatalok másba kezdtek volna, mint a szüleik.

Az iskola után

– Először egy itteni gazdához jártam napszámba dolgozni. Kapáltam és dohánymunkát is végeztem. Ezt ültetni, kapálni, szedni és válogatni is kellett. Főleg a leszedése után lett vele sok aprólékos és gondos munka. Nagyon kellett figyelni a fűzésére is, hiszen azt egy hosszú tűvel és pontosan kellett csinálni. A leveleket egy erős zsinór tartotta.

Utána pedig elmentem Dunaföldvárra szolgálni az órás mesterékhez. A felesége is elfoglalt ember, fodrász volt. Jó emberek, könnyen maguk közé fogadtak, pedig az egy bizalmi dolog egy ismeretlen idegennel. A takarítás volt a dolgom és megtanultam, hogy a háziasszony mit, hogyan főz és közben segítettem neki benne. Volt egy fiúgyermekük, őt segítettem a tanulásban. Szívesen letelepültem volna Földváron, de sajnos haza kellett jönnöm, újra a földeken dolgozni.

A szabad napon

-Amikor megkaptam, hazajöttem Nagykarácsonyba. Gyalog, pedig tizenöt kilométerre volt, esetleg vonattal. Az sem volt ám egyszerű, mert én a Duna-parton, a hídhoz közel szolgáltam, és onnét a földvári állomás is legalább három, a Ménesmajorból hazáig, az is megvolt annyi kilométer.

A családalapítás

– 1950-ben mentem férjhez. Az uram egy jó ácsmester volt. Egy év múlva már ideköltöztünk ebbe a házba, amit a Jóska bácsival építettünk. A Zsuzsi 1951-ben, a Laci meg 1955-ben született. Soha nem akartam innét elköltözni, mert jó helyünk volt itt nekünk.

Terike néni ma is nagyon szeret beszélgetni. A születésnapi köszöntőjén a polgármesterrel is nagyon szívesen beszélgetett

Fotó: Balogh Tamás

Erre a köszöntésre nagyon csinosan kiöltözött

– Tényleg? Pedig ez egy egyszerű kis ruha, már régóta meg van. Kisebb dolgokat meg tudtam varrni, de a ruhákat mindig megvettem. A régi időkben ezeket a környékbeli nagyobb településeken, Hercegfalván, Sárbogárdon vagy Dunaföldváron kaptuk meg, fodrászhoz is oda járhattunk.

Mivel telik el az ideje napközben?

–Amikor tehetem kimegyek tenni-venni. Idebent már lassabban telik az időm. Igaz, hogy tévém is van, de a szemem már gyenge hozzá, ezért csak hallgatni tudom. Gyakrabban veszem elő a rádiót, az is szívesen hallgatom. Még mindig érdekel, hogy mi történik a világban. Szívesen olvasnék is, mert azt is nagyon szerettem, de az már nem megy. Szívesen beszélgetek, örömöm van benne.

Teri néni kilencvenöt éves

– Dolgos életem volt idáig. Szépen telt el. A Jóisten eddig ennyit szabott ki a számomra. Hogy még mennyi van hátra, azt senki sem tudhatja.