Hatvanöt kamerával non-stop szolgálat

A városi térfigyelő kamerarendszer működtetéséről már 2010-ben kötött együttműködési megállapodást az önkormányzat és a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság, amit idővel meg is újítottak. A rendelkezés értelmében a rendszer 65 kameráját három munkaállomáson figyelik a nap 24 órájában. A mostani ülésen 38,6 millió forintot biztosítottak a rendőrségnek a rendszer jövő évi üzemeltetésre. Ehhez kapcsolódott még egy napirend, miszerint a 2021-es támogatásból 3,2 millió forint maradványösszeget visszautalt a kapitányság az önkormányzatnak, amelyet a rendszer részleges felújítási munkálataira fordítanak. Ezzel a feladattal az A. B. Y. 11 Kft-t (ezzel a céggel vannak jelenleg is szerződésben a karbantartási munkálatokra) bízták meg a közgyűlésen, 2,5 millió forint díj ellenében.

Volt már példa arra korábban is, hogy a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének kérelmére támogatást biztosított a városvezetés a többletszolgálatok finanszírozására (rendezvények biztosítása, reagálószolgálat, nagyobb közterületi jelenlét, eszközök). A mostani ülésen a képviselők kétmillió forintot szavaztak meg erre a célra.

Kérelmek

A közgyűlés elé került a Modern Művészetért Közalapítvány újabb kérelme (áprilisban hatmillió forintot biztosítottak számukra a Sugárúti Fesztivál megrendezéséhez). Most azt kérték, hogy az önkormányzat emelje meg hétmillió forinttal a közalapítvány költségvetési előirányzatát, elsődlegesen az épületkarbantartási feladatokra és a létszámhiányra hivatkozva. A közgyűlés a város gazdasági helyzetére tekintettel másfél millió forintos emelésről döntött.

Ugyancsak a költségvetés emelését kérte az Intercisa Múzeum is: még egy 2018-as pályázat keretében újulhat meg most az intézmény, ám a tűzjelző rendszer kiépítését és üzembe helyezését nem tartalmazza a projekt. Ennek mintegy 122 ezer forintos költsége a múzeumot terhelné, amelyre nincs fedezete. Ezért igényeltek támogatást, amelyet meg is szavazott a testület.

Fotó: Szabone Zsedrovits Enikő

A Jószolgálati Otthon Közalapítvány Bercsényi úti bentlakásos intézményének udvarán még 2012-ben építettek egy ability parkot. Az itt lévő eszközök használatához szükség van időszerű hatósági vizsgálatra, s ehhez kértek az önkormányzattól 145 ezer forint támogatást. A közgyűlésen úgy határoztak, hogy biztosítják a forrást az alapítványnak.

A LEAF Kutyás Kutató-mentő Sportegyesület azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy biztosítsák számukra ingyenesen azt a nagy zöldterületet, amely a Béke városrészt és Újtelepet köti össze (Alsó Foki patak mentén). Mint az a napirendben szerepel, ez az egyesület eltűnt személyek felkutatására képez személykereső, terület- és rom kutató, nyomkövető kutyákat, és az önkéntes mentőtevékenységek mellett a lakosság számára is biztosítanának kutyás oktatást. A testület támogatta az egyesület kérelmét, amelyhez elfogadták a terület eddigi használójának, a Napospark Lakóterületi Szabadidő Club lemondó nyilatkozatát.

Négy helyett tizenöt év

Miután az előző ciklusban megújult a mozi épülete, a mostani városvezetés pályázatot írt ki az üzemeltetésre. 2020. májusában az Apolló Mozgókép Kft-vel kötöttek szolgáltatási koncessziós szerződést négy évre szólóan. Az ebben foglaltak alapján, a nyertes vállalkozás havonta 500 ezer forint koncessziós díjat fizet az önkormányzatnak, és ha majd lejár a négyéves szerződés, a város tulajdonába kerülnek azokat az eszközök (többek közt székek, hangtechnika, vetítéstechnika), amelyeket saját beruházásként szerzett be az új üzemeltető. A szerződésből tehát még vissza lenne fél év, viszont a mostani közgyűlésen egy új határozatról döntött a képviselők többsége (8 igen szavazat, 3 nem szavazat és egy tartózkodás mellett). Eszerint közös megegyezéssel felmondják a meglévő szerződést, és pályáztatás nélkül november 1-től 15 évre szólóan odaadják a cégnek a mozi üzemeltetését, havi 500 ezer forint bérleti díj ellenében.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az önkormányzat és a Vantage Towers Zrt. (Vodafone Zrt.) között bérleti szerződés áll fenn a polgármesteri hivatal épületén elhelyezett bázisállomás vonatkozásában. A cég a bérleti díj módosítására tett javaslatot. Két konstrukciót kínált, mindegyik lényege, hogy egy összegben fizetnék ki a díjat. Az egyik öt évre szólóan 6,7 millió forintot jelentene, a másik tíz évre szólóan 11,25 millió forintot. A napirendben jegyzik, hogy idén 1.498.491 forint éves díjat számláztak ki a cégnek. Ez alapján hamar kiszámítható, hogy mindkét változat esetében kevesebb bevétele lenne a városnak, ha nem változna a bérleti díj mértéke. Már pedig a bérleti díjak általában időről-időre emelkedni szoktak. A mostani ülésen úgy határoztak a képviselők, hogy nem fogadják el egyik változatot sem, de viszontajánlatot tesznek öt évre szólóan 8 millió forint bérleti díjról.

Hűtő, táblák és fakivágás

Még az előző ciklusban két olyan pályázatot nyert el az önkormányzat, amelyekkel szálloda és rendezvényközpont épülhetett volna az élményfürdő mellett. Mivel időben kicsúsztak a határidőből (szükséges módosítások, veszélyhelyzeti intézkedések, stb.), ezért ellehetetlenült mindkét beruházás megvalósítása. Ezzel kapcsolatban olyan döntést kellett meghozni a mostani ülésen, hogy az előkészítési kiadások levonása után, a már kiutalt és fel nem használt 1,8 milliárd forintot vissza kell fizetnie az önkormányzatnak.

Egy korábbi cikkünkben már írtunk arról, hogy sajnos sok fát ki kell vágni a Baracsi úti arborétumban, mivel kiszáradtak. Erre a munkálatra a mostani ülésen 6,6 millió forintot szavaztak meg a képviselők. Ezzel egyidőben jelentős mennyiségű fát kell a város egész területén kivágni. A fák pótlására, ültetésre ezen az ülésen 2,6 millió forintot szavaztak meg.

A testület döntött arról is, hogy 300 ezer forint értékben egy hűtőt és két mikrohullámú sütőt vásárolnak a Pentele Klubházba, továbbá 127 ezer forintért két üdvözlőtáblát gyártatnak Pálhalma területére. A DVG Zrt-nek 1,6 millió forintot biztosítanak arra, hogy a Petőfi utcai orvosi rendelő épületén előtetőt alakítsanak ki (s benne még egyéb javítást is eszközölnek).

Személycseréről is határoztak a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság vonatkozásában, mégpedig úgy, hogy visszahívták a tagok sorából Raduka Zsuzsannát, s helyre Tóth Kálmánt választották meg.

Két témában zárt ajtók mögött döntöttek. Az egyik, hogy ki kapja a "Szociális Munkáért- Dunaújváros" díjat, a másik pedig a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézményvezetőjének illetményváltozása.