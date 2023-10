Az Adonyi Szent István Általános Iskola és AMI élén intézményvezető váltás történt. Ugyanis Orthné Horváth Marianna az adonyi intézmény éléről nyugdíjba készül. Jelenleg tapasztalataival segíti az iskola életét az egyébként három fős intézményvezetői testületben. Az újonnan kinevezett iskolaigazgató hivatásának a gyógypedagógiát tekinti, noha tanítói végzettséggel és tapasztalattal is rendelkezik. Az adonyi iskolába is gyógypedagógusként érkezett, majd munkaközösség-vezetőként és intézményvezető – helyettesként látta el az oktatási- nevelési feladatokat. Vámosiné Hevér Bernadett intézményvezető lapunkat irodájában fogadta.

– Kisebb zökkenőkkel, de alapvetően a megszokott formában kezdődött az idei tanévünk. Iskolánknak jelenleg 338 tanulója van, amelyből 85-en a két tanítási nyelvű oktatásban vesznek részt. Két első osztályunk, optimális létszámmal: 24 és 25 tanulóval indult. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert helyi szinten továbbra is minket választanak a szülők.

Ez talán annak is köszönhető, hogy alapfokú művészeti képzést is nyújtunk a következő művészeti területeken: képző- és iparművészeti ág, táncművészeti ág (kortárstánc, néptánc tanszakon), zeneművészeti ág (zongora, furulya, fuvola és dob). A képzés népszerűségét jelzi, hogy 181 tanuló választotta a fenti tanszakok egyikét. Ugyanakkor a művészeti képzés sajátossága az is, hogy a tanulólétszám nem állandó, magas a fluktuáció, így minden hasonló profilú intézménynek nehézséget jelent, hogy megtartsa a művészeti képzésben szerepet vállaló kollégáit. A tavalyi év végén trombitatanárunk, a tanév elején pedig néptánc-pedagógusunk köszönt el tőlünk, két óraadó, két részmunkaidős és egy teljes munkaidős kollégánk hosszú évek óta elkötelezett tanulóik felé. Intézményünkben a már említett művészeti oktatást ellátó pedagógusainkkal együtt 34 kolléga dolgozik, két pedagógiai asszisztens segíti munkánkat. Szakos ellátottságunk megoldott, egy biológia tanár nyugdíjazása miatt óráit belső átcsoportosítással oldottuk meg és két nyugdíjast pedagógust foglalkoztatunk. A kiemelt figyelmet igénylő tanulók ellátásában a tantestület mellett speciális szakemberként egy fejlesztő pedagógus és én veszek részt. Tehát intézményünkben minden személyi feltétel adott a zökkenőmentes oktatáshoz.

Az idei tanévben bevezetésre kerülő „a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény” alapvető változásokat hoz majd az elkövetkező időszakban, amelyhez igyekszünk alkalmazkodni. Nevelőtestületünk számára fontos, hogy meghatározó része vagyunk a helyi közösségnek és célunk a továbbiakban is megőrizni ezt a pozíciót. Kisvárosi iskola lévén sokkal közvetlenebb, élénkebb kapcsolatot tudunk fenntartani a szülőkkel, kollégákkal és a külső partnerekkel. Szeretet teljesebb nevelési közeg alakul ki, mint egy nagyobb településen, így a személyes törődésnek, az érzelmi kötődésnek nagyobb szerep jut. Talán ezért van az, hogy Dunaújvárosból több kollégánk vállalja az utazással járó többlet terheket is, azért, hogy közösségünk tagjai lehessenek – köztük én is.

Intézményvezetőként fontosnak tartom jó pedagógiai gyakorlatainknak és hagyományainknak a megőrzését. Úgy gondolom, hogy a harmonikus légkör, a jó munkahelyi klíma elengedhetetlen a hatékony munkavégzéshez. Fontos, hogy a nevelőtestület tagjai megőrizzék a rájuk jellemző sokszínűséget, mert ez az inspiráló közeg lehet alapja az innovációs törekvéseknek. A párbeszéd, egymás véleményének megismerése kiemelt fontosságú lesz az elkövetkező időszakban. A felső vezetés „kicserélődése”, a szervezeti struktúra átalakítása, mind olyan pontok, amik elkerülhetetlenül hordozzák magukban a véleménykülönbségeket, érdekellentéteket. A szervezet minden szintjén kiemelten fontos lesz, hogy türelemmel, az alapvető emberi értékek tiszteletben tartásával, a közösség érdekeit szem előtt tartva hangolódjunk össze az új szervezeti keretben. Ennek szellemében az eddigi alsós és felsős munkaközösség mellett létrehoztam egy újabb területre koncentráló szakmai munkaközösséget, amely a kiemelt figyelmet igénylő gyerekekre fókuszál. Mivel ez egy jelentős odafigyelést igénylő terület, ezért különleges szakmai módszertani megoldásokat igényel.

Céljaink megvalósításában – a fenntartó mellett – sokat jelent az önkormányzat támogatása, hiszen maximálisan a sajátjának tekinti iskolánkat, például alapítvány működtetésével, képviselői felajánlásokkal, szolgálati lakás biztosításával segíti az oktató- nevelő munkánkat – tájékoztatott Vámosiné Hevér Bernadett intézményvezető.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Ronyecz Péter, Adony város polgármestere is megerősítette, hogy a városban minden rendben és zökkenőmentesen zajlott a szeptemberi óvoda és iskola kezdés során. Mint beszámolt róla, az új nevelési intézmény, a bölcsőde is elkészült fizikailag. Jelenleg az engedélyeztetési folyamat zajlik, várhatóan decemberben már fogadni tudja az új intézmény két nyolc fős csoportjában a gyerekeket.