Egy megkéselt tanár Franciaországban, két agyonlőtt svéd focidrukker Brüsszelben. Így folytatódott Európa nyugati felén mindaz, amit a Hamász emberi mivoltukból kivetkőzött fanatikusai műveltek Izraelben.

A terror minden említett esetben Allah nevében gyilkolt. Ez valószínűleg még csak a kezdet.

Minél durvábbak lesznek a megtámadott zsidó állam válaszcsapásai, annál inkább vérszemet kapnak majd a migrációnak hazudott invázió során beszivárgott terroristák. Jó, ha tudják a hazánkban szép számmal tenyésző idióták, akik szerint az illegális bevándorlás álprobléma, hogy hasonló esetek nálunk is bármikor bekövetkezhetnek. A határkerítésen átmászó bűnözőket Kalasnyikovval biztosító embercsempészről készült felvétel intő figyelmeztetés: ezek ugyanolyan elembertelenedett gyilkosok, mint akik házról házra járva végeztek ki mindenkit, aki az útjukba került a Gázával határos területeken.

A belga miniszterelnök úgy fogalmazott: a terroristák félelemet és bizonytalanságot próbálnak kelteni Európában. Nem is tudja, milyen elképesztően fontos dolgot mondott ki. Ugyanis ha igaza van, akkor azok a politikusok az Európai Unió és az egyes tagállamok élén, akik még mindig nem fogták fel, mit műveltek, amikor a ki tudja, honnan és milyen szándékkal érkezett, személyazonosságát elhazudó ismeretlenekből álló tömeget ráeresztették a kontinensre, bűnrészesek a félelemkeltésben. Különösen azok, akik a mai napig képtelenek megérteni, hogy azonnal meg kellene állítani az emberáradatot, és minden erőfeszítést meg kellene tenni Európa külső határainak megvédése érdekében.

A balliberális elit – élén Ursula von der Leyennel – ehelyett megszervezni kívánja az illegális bevándorlást, nem pedig megállítani.

Elosztási mechanizmusokon, kvótákon és az egészből kimaradni szándékozók megbüntetésén szorgoskodnak. Azt tekintik szolidaritásnak, ha mindenki szenved, ahelyett, hogy azon gondolkodnának, hogyan lehet a szenvedést megakadályozni. Magyarország az egyedüli ellenálló állam szinte egész Európában, melynek nemzeti kormánya kezdettől fogva egyértelmű, szilárd és következetes álláspontot képvisel ebben a kérdésben: Mi nem leszünk bevándorlóország! Szuverén módon magunk akarjuk eldönteni, kivel élünk együtt. Itt nem lesznek sem kvótacsavargók, sem migránsgettók. Következésképpen jóval kisebb az esélye, hogy terroristák telepedjenek itt meg. Kisebb, de sajnos nem kizárt. Ezért a magyar társadalomban is nő a veszélyérzet és a bizonytalanság. Nagyon kíváncsi vagyok, vállalják-e valaha ezért a felelősséget mindazok, akik ezt az egyre elviselhetetlenebb helyzetet előidézték. Naiv persze nem vagyok, ezért igyekszem már régóta segíteni a jogászoknak az említett felelősség kikényszeríthetőségének megteremtésében.

Idézzük tehát most is föl azt az evidenciát, hogy aki a hazája helyett, sőt ellene idegen érdekeket szolgál idegen zsoldban, az hazaáruló. Aki egy egész kontinens összes nemzetállamát elárulja és kiszolgáltatja ennek az idegen érdeknek, az akkora gazember, amire még pontos elnevezésünk sincs. Aki nem hallja meg az embertelen fenyegetést abban a mondatban, hogy

a mi törvényeink lesznek érvényben az egész bolygón, nem lesznek többé zsidók vagy keresztény árulók,

az maga is embertelen, mint a terroristák. No, azt kellene minden európai ország törvénykezésében kötelező érvényű jogszabályba foglalni, hogy ezeknek az Európát és hazájukat eláruló embertelen gazembereknek mi a büntetésük. Ha illő módon megfékezzük magunkban a dühből fakadó erőszakos gondolatokat, akkor is húsz évnél több letöltendő fordul meg a fejünkben. Lehetőleg ott, ahová a terrorista gyilkosokat is bezárták.

Gajdics Ottó / Magyar Nemzet